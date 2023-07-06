تناول الحبوب والخبز ضرورى لمرضى نقص الحديد لهذا السبب

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو نوع شائع من فقر الدم، حالة يفتقر فيها الدم إلى خلايا الدم الحمراء السليمة، تنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يرجع إلى نقص الحديد، وبدون كمية كافية من الحديد ، لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من مادة في خلايا الدم الحمراء تمكنها من حمل الأكسجين (الهيموجلوبين) نتيجة لذلك ، قد يجعلك فقر الدم الناجم عن نقص الحديد متعبًا وضيقًا في التنفس.

يمكنك عادةً تصحيح فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بمكملات الحديد في بعض الأحيان ، يلزم إجراء اختبارات أو علاجات إضافية لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، خاصة إذا اشتبه طبيبك في أنك تنزف داخليًا.

لذلك نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول الأطعمة التي تساعد على ارتفاع نسبة الحديد في الجسم.

- أعراض نقص الحديد

يعد ضباب الدماغ والتعب والدوار وضيق التنفس من أهم العلامات والأعراض التي تشير إلي أنك قد تكون مصابًا بنقص الحديد، ويمكن أن يكون الجلد الشاحب أيضًا علامة على نقص الحديد.

- الأطعمة الغنية بالحديد

يُنصح بتناول المزيد من الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والحبوب والخبز المدعم واللحوم والفواكه المجففة مثل المشمش والخوخ والزبيب والبقول مثل الفول والبازلاء والعدس، بالإضافة إلى ذلك يجب أيضا الحد من استهلاك الشاي والقهوة والحليب ومنتجات الألبان.

ماذا يحدث إذا كنت تعاني من نقص الحديد؟

أكدت دراسة نشرت في مركز السيطرة على الأمراض، أن الأطفال الذين لا يتلقون ما يكفي من الحديد سواء من الأطعمة الغنية بالحديد أو من المكملات الغذائية، هم أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم، وقد يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات تؤثر على القلب أو الرئتين، وأثناء الحمل يمكن أن يتسبب نقص الحديد في زيادة خطر حدوث مضاعفات قبل الولادة وبعدها، لذلك يجب الحرص على إجراء فحوصات الدم عند ملاحظة أعراض نقص الحديد.