لماذا تعاني النساء من نقص الحديد.. أشهر الأعراض

يمكن أن يسبب نقص الحديد، التعب وتساقط الشعر والدوخة ويجب عدم تجاهله أبدًا، وعلى الرغم من أنك ذهبت إلى السرير في الوقت المحدد الليلة الماضية، عندما تنظر في المرآة في الصباح، لا ترى سوى الهالات السوداء تحت عينيك؟

يلعب الحديد دورًا مهمًا في تكوين الخلايا والتنفس الخلوي، إذا تناولنا الأكسجين عبر الرئتين، يرتبط الهيموجلوبين بالحديد ويتم توزيعه عبر الدم في جميع أنحاء الجسم، مما يولد الطاقة في الخلايا. وبهذه الطريقة، تتشكل العضلات "يتم تزويدنا أيضًا بالطاقة.

تقول الطبيبة العامة إيرينا أندريفا خصيصًا لـ MedicForum: "إذا تعطلت هذه العملية، فإننا نعاني".

نقص الحديد من خلال هذه الأعراض:

شحوب

تعب

أمراض الجلد والأغشية المخاطية

نقص الطاقة

انخفاض نمو الشعر

أظافر هشة

خاصة وأن الأعراض متنوعة وغير واضحة دائمًا، فمن المهم مراجعة الطبيب. لأن الطريقة الوحيدة لاكتشاف النقص هي فحص الدم. البروتين فيريتين أمر بالغ الأهمية. ويعتبر هذا هو القياس القياسي لكمية الحديد المخزنة في جسم الإنسان.

نقص الحديد: ولهذا السبب تعاني النساء في كثير من الأحيان

تختلف القيم حسب الجنس وتتأثر النساء في 80 بالمئة من الحالات، تظهر الأبحاث أن 15 إلى 20 بالمائة من جميع النساء في سن الحيض يعانين من نقص الحديد، ومن بين هؤلاء، يعاني 3% من فقر الدم.

والخبر السار هو أنه يمكن الوقاية من نقص الحديد في كثير من الأحيان من خلال اتباع نظام غذائي صحيح، الخبر السيئ: هناك أطعمة تحرمنا من الحديد، وعلينا أن نتذكر ذلك لأنه عندما يكون هناك نقص في الحديد، عادة ما يتعين استبداله بالأدوية.

الشاي الأسود والقهوة يتداخلان مع امتصاص الحديد

حقيقة أن هذين الاثنين من لصوص الحديد الكلاسيكيين ترجع إلى وجود العفص، وتوضح الطبيبة أندريفا: "تتداخل العفص النباتية مع امتصاص الحديد من الطعام وإذا كنت لا تزال غير قادر على الاستغناء عنها، فيجب عليك الاستمتاع بالمشروبين فقط بعد ساعتين من وجبتك الأخيرة.

وهذا ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من نقص، يمكن لأي شخص آخر الاستمرار في الشرب بكل سرور.

الحبوب الكاملة: الحيلة التي تجعلها أفضل

المنتجات التي تحتوي على حمض الفيتيك تشكل مركبات مع الحديد، مما يقلل من امتصاصه في الجسم وتوجد هذه المادة في الحبوب الكاملة ومنتجات الصويا ولكن أيضا في الذرة والأرز، وخدعة صغيرة إذا نقعت الحبوب قبل الأكل، فسوف ينخفض محتوى حمض الفيتيك.

الكاكاو والشوكولاتة والسبانخ - تتداخل مع امتصاص الحديد في الأمعاء

يحتوي الكاكاو على الأوكسالات التي تحد من امتصاص الحديد في الأمعاء ولنفس السبب، وهذا ينطبق على السبانخ.