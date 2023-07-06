أسباب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.. الحمل أبرزها

يحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من الحديد لإنتاج الهيموجلوبين، والهيموجلوبين هو جزء من خلايا الدم الحمراء الذي يعطي الدم لونه الأحمر ويمكّن خلايا الدم الحمراء من حمل الدم المؤكسج في جميع أنحاء الجسم.

إذا كنت لا تستهلك كمية كافية من الحديد ، أو إذا كنت تفقد الكثير من الحديد ، فلن يتمكن جسمك من إنتاج ما يكفي من الهيموجلوبين ، وسيتطور فقر الدم الناجم عن نقص الحديد في النهاية.

تشمل أسباب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ما يلي:

فقدان الدم: يحتوي الدم على الحديد داخل خلايا الدم الحمراء. لذلك إذا فقدت الدم ، تفقد بعض الحديد. تتعرض النساء المصابات بغزارة الدورة الشهرية لخطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد لأنهن يفقدن الدم أثناء الحيض. يمكن أن يؤدي فقدان الدم البطيء والمزمن داخل الجسم - مثل القرحة الهضمية أو فتق الحجاب الحاجز أو ورم القولون أو سرطان القولون والمستقيم - إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. يمكن أن ينتج نزيف الجهاز الهضمي عن الاستخدام المنتظم لبعض مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ، وخاصة الأسبرين.

نقص الحديد في نظامك الغذائي: يحصل جسمك بانتظام على الحديد من الأطعمة التي تتناولها. إذا كنت تستهلك كمية قليلة جدًا من الحديد ، فقد يصاب جسمك بنقص الحديد بمرور الوقت. تشمل الأمثلة على الأطعمة الغنية بالحديد اللحوم والبيض والخضروات ذات الأوراق الخضراء والأطعمة المدعمة بالحديد. من أجل النمو السليم والتطور ، يحتاج الرضع والأطفال إلى الحديد من وجباتهم الغذائية أيضًا.

عدم القدرة على امتصاص الحديد: يتم امتصاص الحديد من الطعام في مجرى الدم في الأمعاء الدقيقة ويمكن أن يؤدي اضطراب معوي ، مثل مرض الاضطرابات الهضمية ، الذي يؤثر على قدرة الأمعاء على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام المهضوم ، إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. إذا تم تجاوز جزء من الأمعاء الدقيقة أو إزالته جراحيًا ، فقد يؤثر ذلك على قدرتك على امتصاص الحديد والعناصر الغذائية الأخرى.

الحمل: بدون مكملات الحديد ، يحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد في العديد من النساء الحوامل لأن مخازن الحديد لديهن تحتاج إلى زيادة حجم دمهن بالإضافة إلى أن يكون مصدرًا للهيموجلوبين للجنين النامي.