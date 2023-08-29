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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

موعد عرض حكاية تحت الحزام لمسلسل "حدث بالفعل"

مسلسل حدث بالفعل
مسلسل حدث بالفعل

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل “حدث بالفعل" حماية (تحت الحزام)، بطولة غادة عبدالرازق، موعد عرض العمل المقرر أن يعرض يوم 13 سبتمبر المقبل.

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غادة عبدالرازق تصالح جمهور "تلت التلاتة" بالأصفر الفسفوري


مسلسل حدث بالفعل حكاية (تحت الحزام) يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، وأبرزهم  غادة عبد الرازق وخالد أنور وسلمى أبو ضيف، ومن تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي.

تدور أحداث حكاية تحت الحزام، في إطار 3 حلقات، وهي ضمن سلسلة حكايات مسلسل حدث بالفعل، ويشارك في بطولة الحكاية، إلى جانب غادة عبد الرازق، كل من: سلمى أبو ضيف، خالد أنور، وغيرهم، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

 

آخر أعمال غادة عبدالرازق

من جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق، مسلسل تلت التلاتة، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023، وتكون من 15 حلقة، وضم عدد من الفنانين، أبرزهم الفنانة مي سليم، صلاح عبد الله، محمد القس، ليلى أحمد زاهر، كريم سرور، مصطفى درويش،  وغيرهم، والعمل من إخراج حسن صالح.

 

ودارت أحداث مسلسل تلت التلاتة، في إطار تشويق وغموض، حول الشقيقات الثلاثة التوأم، فريال وفرح وفريدة، وتموت إحداهن، لتبدأ لعبة الشخصية المتسلطة بهن، وتقرر أن تنتقم من قاتل شقيقتها، في إطار الغموض.

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