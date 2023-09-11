انطلاق أسبوع السلامة والصحة المهنية بشركة أسمنت أسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الاثنين ، إنطلاق فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية الاول ، والذى تنظمه مديرية العمل بالمحافظة ،بمقر النادى الاجتماعى بشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد لافتاح السيسى رئيس الجمهورية ،بتوفير بيئة عمل أمنة للعاملين وكذلك التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، تحت رعاية الوزير حسن شحاتة وزير العمل ومحافظ الإقليم .

جاء ذلك بحضور محمد منتصر مدير عام الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل وعلى سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط والمهندس حسام ثروت رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية بشركة أسمنت أسيوط ،وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وإبراهيم سعيد مدير عام العلاقات العامة والاعلام بشركة أسمنت أسيوط وممثلى الشركات والمصانع المشاركة وبعض الصحفيين والإعلاميين.



وبدأت الفعاليات بافتتاح المحافظ لمعرض ادوات ومستلزمات السلامة والصحة المهنية لبعض الشركات بالمحافظة، ثم تفقد أقسام شركات أسمنت أسيوط " سيمكس " وشركة الغازات البترولية بتروجاس وشركة انابيب البترول وشركة اسيوط لتكرير البترول وشركة بتروجيت وشركة اسمنت التعمير وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد وشركة المقاولون العرب ومحطة كهرباء غرب اسيوط المركبة ،واستمع الى شرح من مسئولى تلك الشركات لاهم أدوات السلامة والصحة المهنية التى يتم إستخدامها بتلك الشركات ومنها اجهزة القياس المختلفة للغازات والحرارة والرطوبة والتلوث وادوات العزل وبدل العمل واجهزة الاطفاء والطفايات بانواعها وادوات الاسعافات الاولية وبدل الافران والعزل الحرارى والقفازات بأنواعها .



وتم استكمال الفعاليات بعقد لقاء مع ممثلى الشركات المشاركة فى الاسبوع ،ووجه وكيل وزارة العمل بالمحافظة الشكر للوزير المحافظ لدعمه لفعاليات الاسبوع والذى يستهدف توفير بيئة عمل أمنة لكافة العمال والحفاظ على حياتهم وتحسين بيئة العمل من خلال استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة والحرص على استخدام تلك الوسائل ،كما استعرض مدير السلامة والصحة المهنية بشركة اسمنت اسيوط ،اجراءات السلامة بالشركة وأحدث الاساليب المستخدمة بالشركة ومصانعها المختلفة للحفاظ على حياة كافة العمال .



وأكد محافظ أسيوط – خلال كلمته – على أهمية فعاليات الاسبوع التى تستهدف توعية مسئولى الشركات بأهمية تطبيق أساليب السلامة والصحة المهنية والالتزام بها بكافة مواقع العمل حفاظاً على حياة العاملين بها والمحيطين بهم وتحسين بيئة العمل وزيادة معدلات الانتاج ، موجهاً الشكر لشركة أسمنت أسيوط على إستضافتها لفعاليات الاسبوع ،كما وجه الشكر لمديرية العمل على تنظيم الاسبوع مطالباً بالتنسيق الكامل بين الشركات المشاركة والخروج بتوصيات ونتائج وتبادل الخبرات بينهم لتحقيق اقصى استفادة ونشر وتعميم تلك النتائج على كافة الشركات والمصانع ومواقع العمل المختلف بالمحافظة ،وتفعيل برامج التوعية والتدريب المختلفة بكافة مواقع العمل بالاستعانة بذوى الخبرة والاستفادة من التجارب الناجحة للشركات والمؤسسات ،مشيداً بمعرض الشركات وتنوع الادوات والمعدات والاجهزة الحديثة المعروضة والتى يتم استخدامها بتلك الشركات للحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين بها ،داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشاً وشعباً وقيادة من كل مكروه وسوء .



كما نقل مدير عام الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل تحيات الوزير حسن شحاتة للوزير المحافظ وكافة المشاركين فى الفعاليات ،معلنا تقديم كافة دعم الوزارة للشركات الحكومية والخاصة وكافة المؤسسات بمختلف مواقع العمل لتعميم اجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على حياة العاملين بها للحد من الحوادث ومخاطرها والحفاظ على مقومات الانتاج وتكثيف برامج التدريب والتوعية بالتنسيق مع كافة الجهات .



وفى نهاية اللقاء أهدى ممثل وزارة العمل و وكيل وزارة العمل بالمحافظة الدرع التذكارى والمصحف الشريف للوزير المحافظ على رعايته ودعمه لفعاليات الاسبوع ،كما تم اهداء درع الاسبوع الى وكيل وزارة العمل على دوره فى تنظيم فعاليات الاسبوع والمعرض وضم اكبر عدد من الشركات .