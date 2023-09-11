بعد حصد البرونزية.. كشف حساب منتخب مصر للساق الواحدة بدورة الألعاب الأفريقية

استطاع منتخب مصر الوطني لكرة القدم للساق الواحدة الحصول على الميدالية البرونزية ببطولة دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في غانا.

وتمكن فراعنة كرة القدم للساق الواحدة من حصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على نظيره منتخب انجولا بنتيجة هدفين مقابل هدف في المواجهة التى جمعتهما لتحديد المركز الثالث بالبطولة.

كشف حساب منتخب مصر للساق الواحدة في دورة الألعاب الأفريقية

ـ قدم منتخب مصر للساق الواحدة لكرة القدم أداء مميزا خلال مشاركته بدورة الألعاب الأفريقية التى تحتضنها دولة غانا بنسختها الحالية، فأستهل فراعنة الساق الواحدة مشوار البطولة بتحقيق انتصار على منتخب أنجولا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليعطى دفعة قوية للاعبي المنتخب الوطنى.

منتخب مصر للساق الواحدة لكرة القدم

ـ وحقق المنتخب الوطنى الفوز فى ثانى لقاءاته على نظيره كينيا بنتيجة هدفين دون رد بمنافسات دور المجموعات.

ـ وإنتصر على منتخب رواندا فى ثالث مواجهات الفراعنة بالبطولة ليصعد الى الدور نصف النهائي لملاقاة نظيره أنجولا ليحقق العلامة الكاملة بالبطولة.

ـ وتقابل منتخب مصر للساق الواحدة لكرة القدم بالدور نصف النهائي أمام نظيره غانا مستضيف البطلولة، والمتوج بلقب الأميرة السمراء النسخة الماضية ليلقى الهزيمة.

قائمة منتخب مصر للساق الواحدة لكرة القدم

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: حسني النوبي وابراهيم بدوي ومحمود عبد العظيم وإبراهيم عبد الصادق وعبد الله مصطفى ومحمد حسين وعيد سعيد وزاهر إبراهيم وأشرف حسين وأحمد إبراهيم وعرفه ناصر ومحمود حمدي وإسلام مجاهد.

منتخب مصر للساق الواحدة لكرة القدم

منتخب مصر للساق الواحدة لكرة القدم

الجهاز الفنى والاداري:

ويقود المنتخب فنيًا التركي إيڤران أويانيك المدير الفني والكابتن رستم أحمد رستم مدرب عام ومحمد خيري طبيبًا.

واقيمت النسخة الأولى من بطولة دورة الألعاب الأفريقية بمشاركة 12 منتخبا مقسمة على 3 مجموعات، وتستمر فعالياتها حتى 12 سبتمبر الجاري.

بطولة الأمم الأفريقية القادمة للساق الواحدة لكرة القدم

وتعد مشاركة منتخب للساق الواحدة لكرة القدم، في منافسات البطولة خطوة نحو طريق الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية 2024 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 وحتى 26 إبريل المقبل بمشاركة 20 دولة.

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