غدا .. مقاربات نقدية للمجموعة القصصية " نظرة وداع" في اتحاد الكتاب

تنظم شعبة النقد والدراسات الأدبية بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة د.هدى عطية في السادسة وتحت رعاية د.علاء عبدالهادي، نقيب الكتاب، من مساء غد الثلاثاء ، ندوة بعنوان "مقاربات نقدية للمجموعة القصصية " نظرة وداع" للكاتب الصحفي حسام أبوالعلا .



يشارك في الندوة كل من النقاد : الإعلامي والشاعر الأستاذ السيد حسن والمستشار صالح شرف الدين ود. عزة شبل ود. عزوز إسماعيل ويدير الندوة د. سهام الزعيري.



وتعد "نظرة وداع "هي المجموعة القصصية الرابعة لأبو العلا بعد "قلب مهزوم ، والكيس الأسود ، وموعد للفراق" ، وتركز المجموعة على عدد من قضايا المجتمع المصري وخصوصا ما تسمى "أزمة منتصف العمر "، والصراع ما بين الحب والظروف التي تثقل كاهل الطرفين في المرحلة العمرية ما بين الأربعين والخمسين.



وتطرح المجموعة من خلال 30 قصة تساؤلات مهمة حول نظرة المجتمع للمطلقة والأرملة وحقها في تكرار تجربة الزواج وسط ظروف صعبة خصوصا لو كان لديها أبناء .



كما تنكأ جراح القلوب التي فرقتها الأيام نتيجة الاستسلام لظروف الحياة وخشية أي من الطرفين أن يبدأ حياة جديدة تواجه المجهول بعد فشله في تجربة سابقة .



وتسلط الضوء على عدد من المشكلات الاجتماعية الناشئة عن الظروف الاقتصادية الصعبة والتي أدت إلى تمزق استقرار أغلب الأسر المصرية ما أدى لارتفاع معدلات الطلاق .