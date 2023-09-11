محافظ الشرقية: افتتاح 3 مشروعات بأبوكبير بتكلفة 12 مليون جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من تنفيذ 3 مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات "الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة - الإسكان" بمركز أبوكبير بتكلفة 12 مليون جنيه جاهزين للإفتتاح ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري- الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء" بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال إنشاء مدرسة مصطفى كامل (24 فصل) بتكلفة 9 مليون جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وفي قطاع الإسكان تم الإنتهاء من إنشاء وتشطيب وحده التضامن الإجتماعي بكفر النجار بتكلفة 1.3 مليون جنيه.

وفي قطاع الشباب والرياضة تم الإنتهاء من إحلال ملعب مركز شباب كفر الشبكي بتكلفة 1.7 مليون جنيه.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أعلن الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الطرق والكباري بمركزي الزقازيق وأولاد صقر بتكلفة مليار و603 ملايين جنيه، وذلك لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 بتقديم افضل الخدمات للمواطنين وهي كالآتي:-

استكمال إزدواج طريق "الزقازيق - ديرب نجم" مرحلة أولى بطول 20 كم وبتكلفة مليار و500 مليون جنيه.

أعمال رصف طريق أبو حاكم حتى طريق الأحرار بمركز الزقازيق والتي تشمل أعمال تغطية وإزدواج ورصف بطول 12 كم وبتكلفة 100 مليون جنيه.

تنفيذ أعمال تجميل مركز ومدينة أولاد صقر والحملة الميكانيكية بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

وكان محافظ الشرقية قد أعلن الانتهاء من تنفيذ 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

كما أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات "الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة - الكهرباء" بمركز أبو حماد بتكلفة 129 مليون جنيه جاهزين للافتتاح ضمن 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء" بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة البوز(11 فصل) بتكلفة 5 ملايين جنيه ومدرسة كفر عياد (11 فصل) بتكلفة 4 ملايين جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وفي قطاع الكهرباء.. تم الانتهاء من موزع خلوة أبو مسلم بتكلفة 100 مليون جنيه لضمان انتظام واستقرار التيار الكهربائي.

وفي قطاع الشباب والرياضة.. تم الانتهاء من إنشاء محلات وحمام سباحة بمركز شباب أبو حماد بتكلفة 20 مليون جنيه.