محافظ الشرقية يُكلف بالإعفاء من المصروفات وتوفير المستلزمات المدرسية

لأبناء الأسر الأولى بالرعاية..

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية (9) مواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للإستماع لمشكلاتهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة، مشيراً إلى أن هناك إهتمام كبير من المحافظة بدعم وتمكين ذوي الهمم، وذلك فور إعلان الرئيس "عبد الفتاح السيسي" عام 2018 عام خاص لذوي الهمم في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوي القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية، فضلاً عن تقديم الدعم للأسر الأكثر إحتياجاً والفقراء ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وهى المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى وتعد بمثابة الأمل لدى الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر فقراً، لتوفير كافة الخدمات الصحية والإجتماعية بجانب أيضا تطوير البنية التحتية ودراسة كافة احتياجات كل قرية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، و المستشار العسكري للمحافظة و رئيسى مركز ومدينة الزقازيق وديرب نجم، ووكيل وزارة الصحة، ومدير عام الإصلاح الزراعى بالشرقية، ورئيس قطاع جنوب الشرقية للكهرباء، ومدير تمويل المشروعات بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل، ومديرتى إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي وفرع الشرقية للتأمين الصحى، ومديرة إدارة الإسكان، ومدير إدارة مشروعك ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام .

وخلال اللقاء كلف محافظ الشرقية مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (3) أسر من الأسر الأكثر إحتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم ، وأسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم ، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة .

وخلال اللقاء تقدمت المواطنة "ش .خ . ش" بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بها، ليوجه محافظ الشرقية مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى، لبحث حالتها الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لهم من المخصص للأسر الأولى بالرعاية كما كلف مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي بتخصيص مساعدة شهرية ومواد غذائية والمستلزمات المدرسية لأبنائها .

كما كلف محافظ الشرقية مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (5) مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومى وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة.

ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية ، كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بتسهيل الإجراءات الخاصة بإجراء عملية جراحية للمواطن "ع. أ .م" من مركز الزقازيق على نفقة الدولة لكونه يحتاج لعملية ترقيع عظام.

ولتوفير حياة كريمة لكل المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب، كلف محافظ الشرقية مدير تمويل المشروعات بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسهيل إجراءات حصول المواطنة "هـ. ع .ح" على قرض لتبدأ مشروع صغير يساعدها على اعالة اسرتها، كما طالب المحافظ من رئيس قطاع جنوب الشرقية للكهرباء بتقسيط مديونية الكهرباء للمواطن "ع. أ .م" من مركز منيا القمح لكونه يعول اسرة من ست افراد بينهم اثنين من ذوى الهمم.

كما تقدم المواطن "م .ح .م" من عزبة هيلانة التابعة لمركز ديرب نجم بشكوى يتضرر من ضعف التيار الكهربائى بالعزبة نظراً لوجود 3 مصانع بالعزبة، ليكلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بمراجعة تراخيص هذه المصانع و إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حالة عدم وجود ترخيص لها ،كما كلف رئيس قطاع جنوب الشرقية للكهرباء بقياس شدة التيار الكهربائى بالعزبة وسرعة تقوية التيار الكهربائى في المناطق المتضررة .

وخلال اللقاء تقدم المواطن "س. ر.أ" من الزقازيق يتضرر من عدم الإنتهاء من إجراءات إحلال وتجديد منزلهن ليكلف محافظ الشرقية مدير عام الإصلاح الزراعى برفع مذكرة للشؤون القانونية للهيئة العامة للإصلاح الزراعى للموافقة على إنهاء الإجراءات الخاصة بتصريح للبناء بعد إستيفاء كل الموافقات المطلوبة .

أكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.