تعزز البهارات من مذاق الوجبات التي تقدم لأفراد الأسرة وهذا ما يدفع الامهات لأضافتها في الوجبات الرئيسية المفضلة لدى أفراد أسرتها.

وتعد صينية الدجاج من أفضل أنواع الوجبات الرئيسية سهلة التحضير فضلًا عن فوائد تناولها من أبرز تناولها احتوائها على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

طريقة تحضير صينية الدجاج مع البطاطس بالكاري

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير صينية الدجاج مع البطاطس بالكاري.

- أفخاذ الدجاج : 4 قطع (منزوع الجلد)

- الجزر : 3 حبات (مقطع إلى شرائح)

- البطاطس : 4 حبات (متوسطة الحجم ومقطعة إلى شرائح)

- فليفلة خضراء : 2 حبة (مقطعة شرائح)

- الفلفل الحار : 2 قرن (مقطع شرائح)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الثوم : 5 فصوص (مقطع شرائح)

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- سبع بهارات : ملعقة صغيرة

- الكاري : ملعقة كبيرة

- الكركم : 2 ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- الماء : نصف كوب

طريقة التحضير

حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضري صينية فرن، ووزعي بها شرائح البصل، والجزر، والفليفلة الخضراء، والفلفل الحار، والثوم، والبطاطس.

تبّلي الخضار بنصف كمية الملح، والفلفل الأسود، والسبع البهارات، والكركم، والكاري.

في وعاء، ضعي أفخاذ الدجاج وتبّليها بكمية التوابل المتبقية.

وزعي أفخاذ الدجاج فوق خليط الخضار في الصينية.

اسكبي الزيت والماء فوق المكونات، ثم غطّي الصينية بورق القصدير.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 50-60 دقيقة حتى تمام النضج، ثم قدميها ساخنة.