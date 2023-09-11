%25 خصمًا على خدمات البريد السريع بين مصر والمغرب

أعلن الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فقد قررت الهيئة القومية للبريد نسبة خصم ٢٥٪ على خدمات البريد السريع الصادرة من مصر إلى المغرب لمدة شهر بدءًا من اليوم ١١ سبتمبر، تضامنًا مع الشعب المغربي الشقيق بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية.

يتقدم البريد المصري فى هذا المصاب الجلل، بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.