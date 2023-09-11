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وزير العدل المغربي : الزلزال مرعب ومخيف.. 70 دولة مستعدة للمساعدة (شاهد)
الإثنين 11 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

%25 خصمًا على خدمات البريد السريع بين مصر والمغرب

البريد
البريد

 أعلن الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فقد قررت الهيئة القومية للبريد نسبة خصم ٢٥٪ على خدمات البريد السريع الصادرة من مصر إلى المغرب لمدة شهر بدءًا من اليوم ١١ سبتمبر، تضامنًا مع الشعب المغربي الشقيق بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية.

 يتقدم البريد المصري فى هذا المصاب الجلل، بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

الجريدة الورقية