"الإعلام الرقمي" .. تصميم مخطط بياني بشكل احترافي في ورشة بقصور الثقافة

استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في تنفيذ فعاليات الورشة التدريبية "الإعلام الرقمي" لمسئولي الإعلام والقائمين على المواقع وصفحات الهيئة والأقاليم الثقافية والفروع التابعة، والتي تنظمها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، ‏بنظام الأونلاين في الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر الحالي.

تناولت د. إيمان عثمان محاضر ومدرب بمعهد الإعلاميين الأفارقة بماسبيرو، خلال المحاضرة الثالثة اليوم الإثنين، كيفية توظيف صحافة البيانات في الموضوعات الاقتصادية كونها تعتمد بشكل كبير على الإحصائيات والأرقام، موضحة الأدوات التي يمكن استخدامها لسهولة تمثيل البيانات ومنها الرسوم البيانية بأشكالها المختلفة مثل الأعمدة، جداول المقارنات، الرسوم الخطية، الأشكال الدائرية، وغيرها.

وأضافت أن هناك أشكالا أخرى يمكن توظيفها حسب مجال الاستخدام ومنها الخرائط الجغرافية وشكل العلاقات الذي يوضح مدى الترابط بين العناصر الموجودة بالقصة الخبرية ويمكن الاستعانة به داخل العمل بهيئة قصور الثقافة.

وعن كيفية تصميم مخطط بياني بشكل احترافي (الإنفوجراف) قالت لابد من مراعاة اختيار الألوان والأيقونات المناسبة عند التصميم، وتجنب التأثيرات تلاثية الأبعاد لأنها تتسبب في حدوث تضليل لدى المتلقي، أما عن الصياغة الخبرية أشارت إلى ضرورة كتابة عناوين واضحة، مع تقديم القصة الخبرية بايجاز.

واختتمت المحاضرة بتدريبات عملية من خلال بعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت التي تتيح تصميم الانفوجراف بشكل مبسط، هذا إلى جانب استخدام بعض التطبيقات الخاصة بمايكروسوفت أوفيس التي تسمح بتصميم رسوم بيانية وإجراء بعض التعديلات عليها.