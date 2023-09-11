جنايات الاسماعيلية: المؤبد لخمسة متهمين وعشرة لآخرين وسنة لباقي عصابة تصنيع المخدرات

اسدلت محكمة جنايات الاسماعيلية اليوم الستار علي اكبر قضية تصنيع وتدوير المخدارت المتهم فيها عدة اشخاص منذ عامين كونوا تشكيلاً عصابياً لتصنيع المخدرات بأنواعها .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محمد فتحى الصواف ومحمد علي الملط

وقضت بمعاقبة المتهمين الاول والثالث والرابع والخامس حضورياً وغيابياً للثانى بالسجن المؤبد وغرامة 500 الف جنية لكل منهم ومعاقبة متهمين آخرين بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمهما مبلغ مائة الف جنية كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من محمد هويشل وسليمان فواج وسليمان فراج وسيد عيسي بالسجن لمدة سنة واحدة مع الشغل وتغريم كل منهم خمسة آلاف جنية والزمت جميع المتهمين بالصاريف ومصادرة الاسلحة والذخائر والسيارات والمخدرات وادوات التصنيع وحوالي ربع مليون جنية كانت بحوزة العصابة

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا في جلب وخلط وتدوير وتصنيع المواد المخدرة وضبط مواد مخدرة تقدر بحوالى 265 مليون جنيه.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابى مكون من خمسة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية تخصصوا في جلب وإعادة خلط وتدوير وتصنيع المواد المخدرة لمضاعفة كمياتها، والإتجار بها وترويجا على نطاق واسع لعملائهم بكافة المحافظات

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة.

أسفرت جهودها عن ضبط أربعة أشخاص حال استقلالهم 3 سيارات بمحيط مزرعة لأحدهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 215 كيلو جراما وكمية من مخدر الآيس وزنت 105 كيلو جرامات وكمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما وكمية من مخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرامات وكمية من مخدر البودر وزنت 1 كيلو جرام و30000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون وكمية من مادة الباراسيتامول وزنت 150 كيلو جراما وكمية من مادة الكافيين وزنت 100 كيلو جرام محظور تداولهما ويستخدمان في عمليات التصنيع الدوائى ويتم خلطهما لإعادة تدوير مخدر الهيروين وطبنجة و30 طلقة نارية و2 مكبس بمشتملاتهما و3 خلاط كهربائى ودراجة نارية بدون لوحات معدنية ومبلغ مالى و10 هواتف محمولة و3 ميزان ديجيتال.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 265 مليون جنيه تقريبًا.