تعرف علي تفاصيل جولة محافظ الشرقية التفقدية بمركز منيا القمح

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجولة تفقدية بمركز ومدينة منيا القمح لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال إنشاء كوبري سيارات على مصرف القليوبي بطول 28 متر وعرض 10 أمتار، والمُنفذ ضمن أعمال تطوير منطقة كوبري أبو طبل والتي تعد محوراً مرورياً هاماً يربط بين مدينة منيا القمح وقرية شلشلمون ومركزي مشتول السوق وبلبيس.

اطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال بالكوبري وذلك بعد أن تم الإنتهاء من إنشاء القواعد الخرسانية والبدء في التجهيزات اللازمة لإقامة سقف الكوبري، مشدداً على إسراع الخطي في تنفيذ الأعمال ودخول الكوبري الخدمة الفعلية طبقاً للجداول الزمنية المحددة مع الإلتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ.

إنتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال إنشاء كوبري سيارات على بحر أبو الأخضر بطول 39 متر وعرض 8 أمتار ، وذلك بعد ان تم الإنتهاء من جميع الأعمال الخرسانية بالكوبري وجاري الإنتهاء من أعمال التشطيبات لدخول الكوبري الخدمة الفعلية والمُساهمة في تخفيف حدة الزحام بالمنطقة ، ليؤكد المحافظ ان المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة بالتوسع في انشاء كباري علوية وأنفاق مشاه جديدة تُساهم في السيولة المرورية المطلوبة وتعمل على فك الإختناقات المرورية داخل مدن المحافظة.

إختتم محافظ الشرقية جولته بمركز منيا القمح بمتابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بالطريق الدائري الجديد بمنيا القمح بطول 2.8 كم مزدوج ، وبتكلفة إجمالية 51 مليون و 980 ألف جنيه ، والمُنفذ بمعرفة جهاز تعمير سيناء ليربط بين مدينتي منيا القمح والزقازيق ، ومنيا القمح وبنها، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة بخلق محاور مرورية جديدة تُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وخاصه أوقات الذروة.

استمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق وتمت الإشاره إلي أن الطريق مكون من حارتين بعرض 10 متر بكل اتجاه تشمل 7 متر اسفلت و 1.5 متر طبان من الجانبين وتم الإنتهاء من إنشاء حوائط ساندة من الدبش علي جانبي مصرف منيا القمح بطول 1700 متر وجاري الانتهاء من أعمال الرصف التوسعة بالمرحلة الأخيرة من الطريق بطول 800 متر لفتحه أمام حركة السيارات والاستفادة منه كمحور مروري جديد يُساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية وذلك للتعرف معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجله العمل بها لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنافع والفائدة على المواطنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعلن عن الانتهاء من تنفيذ 93 مشروعًا خدميًا وتنمويًا في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء" بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كل القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة 395 مليون جنيه كالآتي:

- لوحة توزيع كهرباء كوبري سليم بمدينة صان الحجر بتكلفة 15 مليون جنيه.

- لوحة توزيع كهرباء الصالحية القديمة بمركز فاقوس بتكلفة 105 ملايين جنيه.

- موزع كهرباء جهد متوسط خلوة أبو مسلم بمركز أبو حماد بتكلفة 100 مليون جنيه.

- موزع كهرباء جهد متوسط البساتين الجديدة بمركز بلبيس بتكلفة 45 مليون جنيه.

- موزع كهرباء جهد متوسط السدس بمركز الإبراهيمية بتكلفة 40 مليون جنيه.

- موزع كهرباء جهد متوسط منشأه صهبرة بمركز ديرب نجم بتكلفة 45 مليون جنيه.

- موزع كهرباء جهد متوسط سنهوا بمركز منيا القمح بتكلفة 45 مليون جنيه وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحقيق استقرار التيار الكهربي.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء وتشطيب وحدة الإنقاذ النهرى مرحلة أولى بتكلفة 4 ملايين و 800 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة قرملة رقم 1 (7 فصول) بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومدرسة غيتة (12 فصل) بتكلفة 7 ملايين جنيه، ومدرسة الشهيد محمد أحمد مهدي (12 فصل ) بتكلفة 8 ملايين جنيه، ومدرسة الشيخ عيسي (7 فصول) بتكلفة 4 ملايين جنيه، ومدرسة بلبيس بتكلفة 9 ملايين جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، وفي قطاع الكهرباء تم الانتهاء من موزع البساتين الجديدة بتكلفة 45 مليون جنيه لضمان انتظام واستقرار التيار الكهربائي.

وكذلك الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات "الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – مياه الشرب والصرف الصحي - الكهرباء" بمركز فاقوس بتكلفة 721 مليون و600 ألف جنيه، وجاهزين للافتتاح ضمن 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات مختلفة، بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.