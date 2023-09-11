ضبط 7 أطنان مخلل ولحوم وعصائر غير صالحة بكفر الدوار دمنهور

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضروكيل وزارة التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، بتنفيذ عدة حملات تموينية بمركز كفر الدوار أسفرت عن ضبط 650 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و70 برميل مخلل بإجمالى 5 أطنان وطن ملح و700 كجم خرشوف مجهول المصدر كما تم ضبط مخبز سياحي يدار دون ترخيص ومحل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

كما تتوالى الحملات لمكافحة الفساد وردع المخالفين.

حيث نجحت مديرية التموين بالبحيرة وبالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والإدارة الصحية بدمنهور وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ حملات تفتيشية مكبرة على منشآت بيع وتداول الأغذية بدمنهور أسفرت عن غلق أحد محال بيع العصائر الكبرى لحيازته وعرضه عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى مستخدم فاكهة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب، محافظ البحيرة، باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على كل المنشآت الغذائية للتأكد من مدى التزام أصحاب تلك المنشآت بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

واستمرار والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحال والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.