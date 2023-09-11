دانيال تغزو الإسكندرية وطوارى بعروس البحر



ضربت العاصفة الترابيةدانيال طقس محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، غيوم وشبورة مائية واتربةكثيفة علي طريق الكورنيش ،ظهر حيث خيمت الشبورة المائية الكثيفة على شواطئ الإسكندرية والمناطق القريبة منها، وحجبت رؤية البحر علي مسافة قصيرة، وذلك بالتزامن مع اقتراب عاصفة دانيال القادادم من ليبيا .









وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ،سقوط امطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا علي السلوم ومطروح وسيوة تمتد خفيفة مساء علي مناطق من الإسكندرية وقد تكون متوسطه ، وتنشيط حركة الرياح وقد تكون مثيرة للرمال والاتربة ،والرطوبة فتسجل العظمى 90% والصغري 50 %، والسحب غائمة جزئيا، علي بعض المناطق ،وحالة البحر المتوسط مضطرب ،وارتفاع الأمواج من 2 مترا الي 2.5 متر.





حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد اليوم، ولمدة 72 ساعة قادمة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد





يأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر ببقايا العاصفة دانيال التى ضربت ليبيا، حيث تصل العاصفة إلي غرب البلاد من اليوم الإثنين يصاحبها سقوط الأمطار .





وأشارت هيئة الارصاد إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد





كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السلوم ومطروح وسيوة تمتد خفيفة مساء على مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانا .