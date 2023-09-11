أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 11-9-2023

ننشر سعر الذهب في الكويت، خلال تعاملات اليوم الاثنين 11 سبتمبر، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 وهو العيار الأكثر انتشارًا في دول الخليج، سعر 18.85 دينار للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب مستوى 131.95 دينار.

أسعار الذهب اليوم في الكويت

الذهب عيار24

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، بنسبة 0.09، ليسجل سعره اليوم نحو 18.85 دينارا كويتيا.

الذهب عيار22

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 22، بنسبة 0.02، ليسجل سعره اليوم، نحو 17.28 دينارا كويتيا.

الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار21، بنسبة 0.07، حيث سجل سعره اليوم، نحو 16.49 دينارا كويتيا.

الذهب عيار 18

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18، بنسبة 0.07، حيث سجل سعره اليوم، نحو 14.14 دينارا كويتيا.

سعر الجنيه الذهب

وجاء متوسط سعر الجنيه الذهب بمستوى 131.95 دينارا

وعلى المستوى المحلي، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.9% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي السبت الماضي، ليسجل التراجع بنحو 20 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2220 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمي

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 11 سبتمبر، مدعومة بتراجع الدولار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يميل لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

تحركات الأسعار

قفز الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1927.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:14 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1950.80 دولار.

ومن المتوقع أن ترسم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، والمقرر نشرها يوم الأربعاء، المسار لقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع الدولار بنسبة 0.5 بالمئة وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنسبة 0.3 بالمئة، مما يجعل السبائك التي لا تدر عائدا أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.07 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 898.55 دولار بعد تراجعه سبعة بالمئة الأسبوع الماضي، كما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1206.21 دولار.