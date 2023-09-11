انخفاض كبير في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

شهدت أسعار الذهب، تراجعًا بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 11 سبتمبر، بقيمة 15 جنيهًا في سعر الجرام، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2185 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عالمياً سعر 1918 دولارا كسعر إغلاق أسبوعي.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2497 جنيها.

عيار 21 يسجل 2185 جنيه.

عيار 18 يسجل 1873 جنيها.

الجنيه الذهب 17480 جنيه.

بالنسبة لأسعار الذهب في مصر فسجلت استقرارا عند 2200 جنيه للجرام مقابل 2150 جنيها للجرام خلال تداولات يوم الأحد من الأسبوع الماضي بقيمة ارتفاع 50 جنيها وبنسبة زيادة تبلغ 2.3% بالسوق المصري.

وتستمر الأسعار في التحرك في نطاقات محددة فوق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 ولا توجد إشارات حتى الآن على قدرة السعر للانعكاس لأعلى، لتبقى السلبية هي المسيطرة بشكل أكبر على تحركات الذهب.

أسعار الذهب العالمي

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 11 سبتمبر، مدعومة بتراجع الدولار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يميل لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

تحركات الأسعار

قفز الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1927.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:14 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1950.80 دولار.

ومن المتوقع أن ترسم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، والمقرر نشرها يوم الأربعاء، المسار لقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع الدولار بنسبة 0.5 بالمئة وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنسبة 0.3 بالمئة، مما يجعل السبائك التي لا تدر عائدا أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.07 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 898.55 دولار بعد تراجعه سبعة بالمئة الأسبوع الماضي، كما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1206.21 دولار.