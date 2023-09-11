عمرو وهبة يهنئ زوجته بعيد زواجهما بصورة من الرادار.. "هديتك هدفعها للمرور"

احتفل الفنان عمرو وهبة بعيد زواجه بمنشور كوميدي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ليعرض لقطة أثناء تلقي مخالفة بسبب قيادة زوجته السيارة الخاصة به.

زوجة الفنان عمرو وهبة

وظهرت زوجة عمرو وهبة في صورة التقطتها وزارة الداخلية أثناء قيادتها سيارته، ليأخذ مخالفة، وكتب على المنشور: " دورت على صوره حلوه انزلها عشان عيد جوازنا ملقتش صوره احلى من اللى مصورهالك وزاره الداخليه وانتى لاطشه عربيتى من ورايا وبترمحى فى قلب شوارع القاهره ".

وأضاف عمرو وهبة: "كل سنه وانتى طيبه وتمن هديتك هدفعه للنيابه العامه للمرور ان شاء الله".

وإعتاد جمهور عمرو وهبة بمنشوراته الكوميدية وخفة دمه والممزوجه بالحب لزوجته وابنته، حيث نشر مسبقًا صورة لزوجته في عيد ميلادها وهي بجوارة في المستشفى وعلق على البوست: " كل سنه وانتى واقفه معايا وقاعده بيا وجميله واصيله وشبه مرات محمد صلاح "، كما أنه نشر العديد من الصور والفيديوهات لإبنته ليظهر مدى تعلقه بها، الأمر الذي جعل جمهوره يحبه أكثر ويتعلق بإبنته.

عمرو وهبة وابنته

ما لا تعرفه عن عمرو وهبة

عمرو وهبة هو ممثل مصري من مواليد مدينة بورسعيد عام 1985م، وتخرج في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، لم يعمل بالتمثيل بعد تخرجه مباشرة، بل عمل في شركة اتصالات كمسوق، ثم عمل في مجال الكتابة الساخرة وأصبح ضمن فريق الكتابة للبرنامج الساخر الذي يقدمه المذيع أكرم حسنى، ليذيع صيته أكثر وينضم لفريق كتابة برنامج البلاتوه ثم برنامج الشهير أبله فاهيتا، كل هذا قبل ظهوره كممثل، قدم فيديوهات باسم ( الموظف المثالي – نجوم بتحب مصر ) وهي فيديوهات كوميدية، ولاقت نجاحًا كبيرًا، خاصة بعدما بدأ في تصوير فيديوهات تمثيل بنفسه، وليظهر بعدها لأول مرة في برنامج snl بالعربي في موسميه الثالث والرابع حتى عام 2016، ليظهر كممثل حقيقي عام 2018 في مسلسل كلبش 2.