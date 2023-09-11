الشباب والرياضة تبدأ منافسات مجال موسيقى الباند بمهرجان إبداع

بدأت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، إدارة التطوع، منافسات مجال موسيقى الباند بمهرجان إبداع مراكز الشباب في موسمه الرابع ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣،

وقد شارك في منافسات المجال محافظات سوهاج ، القاهره، بورسعيد، البحيره، السويس تحت قياده لجنة التحكيم المؤلفه من يحى نديم وعز الأسطول

ويذكر ان محال الموسيقى والبند احد المجالات المشاركه في المنافسات والتي ضم عده مجالات " الشعر - الفنون التشكيلية - العروض المسرحية –الفنون الشعبية- الأفلام القصيرة – الإنشاد الديني والترانيم – الموسيقي والغناء- الموال الشعبي –الفرقة الموسيقية (الباند)- أشغال يدوية وحرف تراثية -التعليق الرياضي –الألعاب الالكترونية - الدوري الثقافي المعلوماتي".