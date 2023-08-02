إسرائيل تروي قصة هزيمتها أمام مصر في حرب أكتوبر بفيلم الرصيف.. فيديو

نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، برومو فيلم "هاميزح " (الرصيف)، والذي يروي تفاصيل هزيمة إسرائيل على يد الجيش المصري والسوري بالسلاح السوفيتي، في حرب أكتوبر أو حرب "يوم كيبور" (يوم الغفران) كما تسمى بالعبرية.

سيتم عرض فيلم الرصيف في دور السينما غدا الخميس، الموافق 3 أغسطس، وهو فيلم حربي يقوم على حبكة درامية إنسانية، تدور حول صراع بين القيم المتعارضة، وهي قدسية الحياة مقابل روح من ناحية أخرى.

إسرائيل تتلقى صدمة

انطلقت موجة إعادة إنتاج أفلام عن حرب "يوم الغفران" مع فيلم Locking Time في عام 2020، وتستمر هذا العام مع فيلم "HaMezah"، وأيضا مع فيلم "Golda"، الذي سيعرض في وقت لاحق من هذا الشهر أيضا على منصة "نتفليكس".

ويعود الموضوع الرئيسي لهذه الأعمال الثلاثة، إلى هزيمة إسرائيل في الأيام الأولى للحرب، عندما تم القبض على جنود الجيش الإسرائيلي، من الجانب المصري، ويعكس الفيلم الحالي، والفيلمان الآخران، حالة الصدمة التي تلقتها إسرائيل في الساعات الأولى للمعركة.

قصة فيلم الرصيف

فيلم الرصيف مقتبس من موقع عسكري يحمل نفس الاسم، كان على جبهة القتال المطلة على قناة السويس، حيث كان بمثابة المعقل الجنوبي في خط بارليف، الذي تم إنشاؤه على طول قناة السويس بعد حرب الأيام الستة، التسمية العبرية لحرب 1973.

ويظهر في إحدى لقطات الفيلم، أربع طائرات مقاتلة مصرية تمر فوق البؤرة الاستيطانية بموقع "الرصيف"، في طريقها لإلقاء قنابل على دبابات متوقفة شرقا، وبعد هذا المشهد ينتقل الفيلم بين معارك ضارية ضد جنود مصريين يصلون في قوارب ودبابات وعلى الأقدام، ومشاهد هدوء متوترة بين عدد من الهجمات.

ويوضح الفيلم في أحد مشاهده، العداد الكبيرة للجرحى الإسرائيليين داخل القبو الذي تعرض للقصف المصري، ونقص في مخزون الأدوية.

ويستعين مخرج الفيلم ببعض الصور ومقاطع الفيديو الأرشيفية التي ساهمت من وجهة نظر الناقد الفني الإسرائيلي، في "القوة العاطفية" لقصة الفيلم.

فيلم الرصيف مأخوذ من سلسلة أفلام من خمسة أجزاء، سيصدر البقية منها يوم 11 أكتوبر.