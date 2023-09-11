25جنيها كيلو الطماطم بأسواق محافظة البحيرة

تنشر (الوفد) أسعارالخضروات والفاكهة في أسواق الخضر والفاكهة ،بمدن وقري محافظة البحيرة، في الساعات الاولي من نهار اليوم الإثنين ،حيث استمر الإرتفاع في أسعار الطماطم ، والتي تراوحت مابين 18 إلي 25جنيها للكيلو ،بينما إرتفعت أسعار البصل التي تراوحت مابين 20 إلي 25جنيها للكيلو ،وتراوحت

أسعار البطاطس حيث تراوحت مابين 12 إلي 15جنيها للكيلو

، كما استمر ارتفاع أسعار الكوسة التي تراوحت بين 15

إلي 20جنيها للكيلو، ، والباذنجان من 6إلي 8جنيهات للكيلو ،

وتراوحت أسعارالفلفل الاخضر مابين 16إلي 20 جنيها للكيلو ،

14والخيار مابين 10إلي 14جنيها للكيلو ،كما تراوحت أسعار

البامية مابين 30إلي 35جنيها للكيلو ، وكذلك الملوخية مابين

8إلي 10جنيهات،وتراوحت أسعار الليمون مابين 10 إلي 12جنيها للكيلو .

وفي أسواق الفاكهة تراوحت إرتفعت أسعار العنب مابين 25إلي 35جنيها للكيلو،

بينما تراوحت أسعار التين مابين 28إلي 35جنيها للكيلو ,

وتراوحت أسعار المانجو مابين 25إلي 36جنيها ، وتراوحت

أسعار التفاح الأحمر مابين 30إلي 40جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 16إلي 22جنيها للكيلو،بينما تراوحت أسعار

البرقوق مابين 30إلي 35جنيها للكيلو .