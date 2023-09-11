كارت الخبز.. طريقك لصرف العيش دون بطاقة تموينية "تفاصيل"

كارت الخبز.. مبادرة مهمة طرحتها وزارة التموين في وقتٍ سابقٍ لصرف الخبز للمواطنين غير الحاملين للبطاقة التموينية، للتخفيف عنهم، وتوفير الخبز لهم بسعر التكلفة من خلال الكارت المشحون والذي يمكن شحنه بقيمة 20 جنيهًا أو 30 جنيهًا أو 50 جنيهًا أو 100 جنيه، حسب احتياج المواطن.

البطاقات التموينية

ويمكن للمواطنين صرف الخبز من خلال 30 ألف مخبز تمويني، إلى غير حاملي البطاقات التموينية، حيث تميز كارت الخبز الجديد بإمكانية شحنه بأي قيمة يريدها المواطن، وصرف أي عدد من الأرغفة من خلاله دون بطاقة تموينية.

خطوات الحصول على كارت الخبز

- في البداية يجب ذهاب المواطن لأقرب مكتب بريد.

-يتقدم بطلب لاستخراج الكارت

- يجب تقديم رقم هاتف الشخص الراغب في استخراج الكارت.

- يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- يجب دفع 30 جنيهًا رسوم لاستخراج الكارت.

يتم تنشيط الكارت عبر الاتصال بـ 16789.

أخيرًا يتم شحن الكارت بالرصيد بحد أدنى 20 جنيهًا.

سعر رغيف العيش بالكارت

يحصل المواطن على 25 رغيفًا في حالة الشحن بـ 20 جنيهًا.

يحصل المواطن على 62 رغيفًا في حالة الشحن بـ 50جنيهًا

يحصل المواطن على 124 رغيفًا في حالة الشحن بـ 100 جنيه.