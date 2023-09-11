ديكوفيتش يواصل كتابة التاريخ ويفوز بلقب بطولة الولايات المتحدة للتنس

أحرز النجم الصربي نوفاك ديكوفيتش لقبه الرابع والعشرين في بطولات الجراند سلام للتنس بعد فوزه بلقب بطولة امريكا المفتوحة للتنس على ملاعب فلاشينج ميدوز وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه الروسي دانيال ميديفيديف بثلاثة مجموعات مقابل لاشىء بنتيجة ٦ / ٣ و ٧ / ٦ و ٦ / ٣ .

هذا هو اللقب الرابع لنوفاك ديكوفيتش في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس واللقب الرابع والعشرين في بطولات الجراند سلام ( ويمبلدون و رولان جاروس وبطولة أستراليا المفتوحة و بطولة امريكا المفتوحة ) ليبتعد عن منافسه الأسباني نادال صاحب ٢٢ بطولة .

كانت المباراة المباراة النهائية بين نوفاك ديكوفيتش والروسي دانيال ميديفيديف هي تكرار للمباراة النهائية بين نفس اللاعبين عام ٢٠٢١ لكن في مباراة ٢٠٢١ حسمها النجم الروسي لمصلحته لذلك فقد كان حماس ديكوفيتش كبيرا لتعويض خسارة عام ٢٠٢١ وضمان عدن تكرار تلك الهزيمة مجددا.

نجح ديكوفيتش من البداية في التفوق على منافسه عندما كسر إرسال ميديفيديف في بداية المجموعة الأولى ويتقدم بثلاثة أشواط مقابل لاشىء لمنافسه الذي لم يستطع العودة مطلقا في هذه المجموعة التي انتهت لمصلحة نوفاك ديكوفيتش ٦ / ٣ .

المجموعة الثانية شهدت قمة الاثارة بين النجمين الكبيرين ورغم تقدم ميديفيديف ٣ / ١ في الأشواط الا ان ديكوفيتش عاد ونجح في التعادل من الجديد والفوز بالشوط الحاسم ليتقدم بمجموعتين مقابل لاشىء .

في المجموعة الثالثة دخلها ديكوفيتش متحمسا لحسم المباراة في المقابل لم يكن أداء ميديفيديف مقنعا ليحسم ديكوفيت المجموعة الثالثة ٦ / ٣ ويفوز بالمباراة التي استغرقت ٣ ساعات و ١٦ دقيقة .

المباراة دخل بها ديكوفيتش - ٣٦ عاما - تاريخ التنس بتدعيمه رقمه القياسي كأكثر الاعبين حصولا على بطولات الجراند سلام وهي ثالث بطولة جراند سلام هذا الموسم للنجم الصربي .