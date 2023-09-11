إعصار "دانيال" يضرب ليبيا بقوة.. فيضانات واقتلاع أشجار

ضرب إعصار دانيال بقوة الأراضي الليبية خلال الساعات الماضية، مخلفًا أضرارًا مادية جسيمة في عدد من القرى والمدن.

وكانت للمناطق الشرقية من البلاد النصيب الأكبر من الأضرار، فتعرضت آلاف المنازل والسيارات للغرق، بخلاف اقتلاع الأشجار.

فيما بات السكان محاصرين داخل منازلهم، جراء الفيضانات التي ملأت الشوارع.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تُظهر حجم الأضرار التي خلفتها الظواهر الجوية الأخيرة.

ووثقت المقاطع ارتفاع منسوب المياه الذي تسبب في غرق أحياء كاملة، بما أدى إلى شلل خطوط الكهرباء وتوقف الخدمات العامة والخاصة.

ووجهت السلطات الليبية بالتعامل الفوري مع السيول، متعهدة ببذل أقصى الجهد لحماية وإغاثة السكان.

فيما تعمل قوات الجيش الليبي على نقل الأغذية والمساعدات إلى المناطق المتضررة، إضافةً إلى إجلاء العالقين.

من جانبها، حذرت شركة الكهرباء المواطنين من التعامل مع أعطال الكهرباء بشكل منفرد.