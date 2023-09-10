صرحت جهات التحقيق بقها بدفن جثة عامل لقي مصرعه، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، أسفل كوبري المشاة دائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية.

التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه تحت عجلات قطار قها بالقليوبية

وفي وقت مسبق ، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي قها التخصصي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.



وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من ناظر محطة قطارات قها، باصطدام أحد القطارات بشخص والجثة عبارة عن أشلاء.



علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار بالمدعو "باسم ط ط"، 36 سنة، عامل، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، أسفل كوبري المشاة بدائرة قسم شرطة قها، والجثة عبارة عن أشلاء.

وقد جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي قها التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

إصابة موظف وزوجته وأولاده في حادث انقلاب سيارة ببنها

وفي واقعة أخري ، أصيب 4 أشخاص بطريق شبرا بنها الحر من أسرة واحدة وهم "موظف وزوجته وطفليهما" بكدمات وكسور وجروح متفرقة بالجسم بسبب انقلاب سيارة ملاكي أمام عزبة الزهار دائرة قسم شرطة قها، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة وسقوط السيارة أسفل الطريق بالأراضي الزراعية جرى نقل المصابين لمستشفى قها التخصصي لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط سيارة ملاكي من أعلي طريق شبرا بنها الحر أمام عزبة الزهار دائرة القسم، وإصابة 4 أشخاص.

وعلى الفور انقل رجال الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة كل من "محمد س م "، 39 سنة، موظف بأحد الشركات، وزوجته أ ص 36 سنة، ربة منزل، ونجليهما ج م س 13 سنة طالبة، وسمير محمد سمير 10 سنوات، طالب، مقيمين المحمودية بمحافظة البحيرة، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك بسبب السرعة الزائدة للسيارة الملاكي قيادة الأول، أدى إلى اختلال عجلة القيادة واصطدامها بالحاجز الخرساني وسقوطها من علي الطريق بالأراضي الزراعية.

وجرى نقل المصابين لمستشفى قها التخصصي لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.