عاجل
زلزال المغرب صنيعة "هارب" الأمريكي.. معلومات صادمة يرويها باحث بما وراء الطبيعة معركة جديدة بين حسن شاكوش وزوجته والسلاح صور مشينة من غرفة الزوجية.. فيديو
الأحد 10 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة عن التسامح في الإسلام لطلائع بني مزار في المنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

تابعت إدارة الشباب والرياضة ببني مزار شمال محافظة المنيا ، تنفيذ مركز شباب منشأة اليوسفي ، منتدي ديني بعنوان التسامح في الإسلام لفئة الطلائع ، بحضور عدد طلائع مركز الشباب، وذلك تحت إشراف ومتابعـــة رئيس مجلس الإدارة ومدير المركز حسين مرزبان ، ومشرف النشاط الديني والمنسق الإعلامي للمركز مصطفى احمد ، وذلك في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة ،  بتنفيذ مراكز الشباب لمبادرة صيف شبابنا ، حتي يتم مشاركة أبناءنا إهتماماتهم  وميولهم في سياج من الأمن والسلامة لفكرهم ومعتقداتهم ، وتم خلال المنتدى الديني التعريف بسماحة الإسلام والعفو عند المقدرة والتراحم ، وهو اساس العقيدة الإسلام .

وشارك مركز شباب منشأة اليوسفي مبادرة صيف شبابنا ، بتنفيذ دورة كرة قدم لفئة  الطلائع وتم تقسيمهم الي مرحلتين من ٦ لــ ١٢ عاما ، ومن ١٢ لــ   ١٨ عاما ، وكان عدد المشاركين فى المرحلتين  ٨٨ مشاركا ،  وتم تقسيمهم الي  فرق ومجموعات بنظام الدوري،  ليحصل على المركز الأول من كل مرحلة  عقب الدوري ، وتسليم جوائز على الفائزين 

 وفي سياق متصل ، نفذ مركز شباب بلة المستجدة دورة كرة قدم شباب من  18 لــ 35 عاما  بمشاركة. عدد 30 لاعبا و بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمشرف الرياضي ومدير المركز عيد يحيي ، وتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمركز الأول والثاني بعدد 5 تي شيرت رياضي للمركز الأول ، وعدد 5 شورت رياضي للمركز الثاني

يأتي ذلك بتوجيهات كل من ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي محمد عكاشة ، ووكلاء المديرية للشباب والرياضة ، وإشراف ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن

الجريدة الورقية