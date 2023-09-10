ندوة عن التسامح في الإسلام لطلائع بني مزار في المنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة ببني مزار شمال محافظة المنيا ، تنفيذ مركز شباب منشأة اليوسفي ، منتدي ديني بعنوان التسامح في الإسلام لفئة الطلائع ، بحضور عدد طلائع مركز الشباب، وذلك تحت إشراف ومتابعـــة رئيس مجلس الإدارة ومدير المركز حسين مرزبان ، ومشرف النشاط الديني والمنسق الإعلامي للمركز مصطفى احمد ، وذلك في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة ، بتنفيذ مراكز الشباب لمبادرة صيف شبابنا ، حتي يتم مشاركة أبناءنا إهتماماتهم وميولهم في سياج من الأمن والسلامة لفكرهم ومعتقداتهم ، وتم خلال المنتدى الديني التعريف بسماحة الإسلام والعفو عند المقدرة والتراحم ، وهو اساس العقيدة الإسلام .

وشارك مركز شباب منشأة اليوسفي مبادرة صيف شبابنا ، بتنفيذ دورة كرة قدم لفئة الطلائع وتم تقسيمهم الي مرحلتين من ٦ لــ ١٢ عاما ، ومن ١٢ لــ ١٨ عاما ، وكان عدد المشاركين فى المرحلتين ٨٨ مشاركا ، وتم تقسيمهم الي فرق ومجموعات بنظام الدوري، ليحصل على المركز الأول من كل مرحلة عقب الدوري ، وتسليم جوائز على الفائزين

وفي سياق متصل ، نفذ مركز شباب بلة المستجدة دورة كرة قدم شباب من 18 لــ 35 عاما بمشاركة. عدد 30 لاعبا و بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمشرف الرياضي ومدير المركز عيد يحيي ، وتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمركز الأول والثاني بعدد 5 تي شيرت رياضي للمركز الأول ، وعدد 5 شورت رياضي للمركز الثاني

يأتي ذلك بتوجيهات كل من ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي محمد عكاشة ، ووكلاء المديرية للشباب والرياضة ، وإشراف ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن