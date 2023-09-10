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زلزال المغرب صنيعة "هارب" الأمريكي.. معلومات صادمة يرويها باحث بما وراء الطبيعة معركة جديدة بين حسن شاكوش وزوجته والسلاح صور مشينة من غرفة الزوجية.. فيديو
الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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معركة جديدة بين حسن شاكوش وزوجته والسلاح صور مشينة من غرفة الزوجية.. فيديو

حسن شاكوش وريم طارق
حسن شاكوش وريم طارق

قالت ريم طارق، طليقة حسن شاكوش، إنّها لم تخطئ في حق والدة حسن شاكوش، مؤكدةً انها "سيدة محترمة"، لافتةً إلى أنها قامت بتصوير مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه تقول إنها حصلت على حقوقها من حسن شاكوش كجزء من الصلح مقابل أن يمنحها حسن شاكوش حقوقها.

وأضافت، في حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة: "أهل الخير طلبوا مني إني أنفي كلامي عن حسن شاكوش بخصوص أسباب الطلاق، فرفضت، وقلت إن عندي أدلة ورفعت دعوى قضائية بها ولن أتنازل عنها". 

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استفزاز من غرفة النوم

وتابعت طليقة حسن شاكوش: “بعد ذلك طلبوا مني أن أظهر في مقطع فيديو وأقول إنه شخص محترم، ومكنش عاوز أعمل الفيديو عشان يوقعني في مشكلات مع أهل الخير ويوقعني في الغلط وعملت الفيديو عشان أنا إنسانة كويس وقلت إنه محترم رغم إني كنت ممكن أظهر بالأدلة اللي معايا ضده”.

وأردف: "كنت أتمنى أن أحصل على ملابس، حاجتي غالية عندي، وللأسف لقيت بنات لبست لبسي في حجرة النوم واتصوروا لي واتبعتت لي الصور ومعايا على الموبايل، ولبسوا قمصان نومي".

شاهد الفيديو..

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