«مصر» يقدم عروضاً مجانية بمناسبة «عيد الفلاح» لدعم الشمول المالى

يقدم بنك مصر باقة متنوعة من المزايا والعروض المجانية بمناسبة «عيد الفلاح» تدعيمًا للشمول المالى تحت رعاية البنك المركزى المصرى.

وقال بنك مصر إن هذا يأتى انطلاقًا من حرصه على دعم جهود الدولة فى تحقيق الشمول المالى، واتساقًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة

ويقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية لعملائه وبخاصة المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر فى المجتمع، بمناسبة «عيد الفلاح» تحت رعاية البنك المركزى المصرى خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر 2023.

ويأتى ذلك إيمانًا منه بأهمية تحقيق الشمول المالى الذى يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التى تلبى احتياجاتهم المختلفة، ومنها على سبيل المثال؛ حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان.

ويتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة «عيد الفلاح» ومنها؛ فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفورى مجانا، بالإضافة إلى استرداد 20% من الحركة المالية الأولى عند الاشتراك فى محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet وتفعيلها خلال فترة الفاعلية، وفقا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

هذا كما يقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى ومنها الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا «ميزة»، وإصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا «TEENS» مجانًا لمن هم أقل من 16 عامًا، وفتح حسابات الشباب مجانًا وذلك للعملاء من سن 16 عامًا إلى 21 عامًا دون اشتراط موافقة ولى الأمر مع إصدار بطاقة الخصم الفورى BM card مجانًا، وكذلك إتاحة فتح حسابات الشباب للعملاء من سن 21 عامًا إلى 35 عامًا مع إصدار بطاقة الخصم الفورى GO card مجانًا، وتعد تلك الحسابات والبطاقات ضمن برنامج الشباب المتاح بكافة فروع البنك والذى يقدم العديد من المزايا لعملائه، هذا بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية فى حالة الحصول على قرض شخصى/ مرابحة بالوكالة من البنك، هذا ويتواجد موظفو البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات على مستوى جمهورية مصر العربية منها، الجامعات – المدارس – النوادى الرياضية – مراكز الشباب – المولات التجارية وغيرها خلال فترة الفعالية للترويج لمنتجات وخدمات البنك.

وأوضح بنك مصر أنه يحرص دائماً على المشاركة فى كافة المبادرات والحملات التى يطلقها البنك المركزى المصرى وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالى، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات متناهية الصغر ضمن مبادرة «رواد النيل» تحت رعاية البنك المركزى المصرى، مما يساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى ورفع مستوى معيشة الأفراد.

ويسعى بنك مصر لتطوير واستحداث منتجاته المصرفية بما يتناسب مع كافة الفئات العمرية، لمواكبة تطلعات العملاء وكذلك مراعاة الفئات المهمشة «غير المتعاملين مع البنوك» سعيًا لتضمينهم وتحقيق الشمول المالى، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.