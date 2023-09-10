مضاعفات الأنيميا على الحامل والجنين

تعتبر فترة الحمل من الفترات التى قد تتعرض فيها السيدة الحامل إلى نقص فى الحديد بالدم وبالتالى نقص فى نسبة الهيموجلوبين وقلة توزيع الأكسجين بالجسم نظراً لقلة معدلات الهيموجلوبين بالكرات الحمراء.

يقول الدكتور شريف عبدالحميد، أستاذ النساء والتوليد والعقم بطب عين شمس إن الحمل يحدث تغيرات فسيولوجية فى تركيب الدم وفى الجهاز الدورى لمواجهة احتياجات الجنين من الدم والأكسجين ولوجود دورة دموية زائدة هى دورة الدم بالجنين والمشيمة ومما يجب ذكره أن الله سبحانه وتعالى قد جعل من هذه التغيرات الفسيولوجية أثناء الحمل وسيلة لتعويض احتياجات الجنين ومن هذه التغيرات زيادة فى حجم الدم من 5 لترات إلى 7.5 لتر ويعادل ذلك أيضا زيادة فى عدد الكرات الدموية الحمراء ولكنها ليست معادلة للزيادة فى نسبة سائل الدم ولهذا تتعرض كل السيدات الحوامل لنقص نسبى فى عدد الكرات الحمراء.

ويضيف الدكتور شريف عبدالحميد يجب على كل السيدات الحوامل أخذ أقراص الحديد بداية من الشهر الرابع وذلك حتى لا تتعرض لحدوث أنيميا مع الحمل والتى لها مخاطر شديدة على الأم وعلى الحمل وعلى الجنين ومن التغيرات الفسيولوجية التى تحدث أيضا فى الحمل زيادة فى قوة ضخ القلب للدم وزيادة فى عدد ضربات القلب من 10 إلى 15 لمواجهة احتياجات الجنين والأم ولذلك ننصح كل السيدات الحوامل بعدم أخذ عقاقير لتقليل ضربات القلب حيث إن هذه الزيادة فسيولوجية ومفيدة للأم والجنين ومن تأثيرات الأنيميا على الأم إحساسها بالإرهاق الدائم والضعف العام وبهتان فى لون السيدة الحامل خاصة فى الأظافر واليد والعينين والإعياء من أقل مجهود وكذلك الإحساس بخفقان فى القلب والدوخة وتعرضها لالتهابات متكررة كالأنفلونزا والبرد.

ويوضح الدكتور شريف عبدالحميد تأثيرات الأنيميا على الجنين بأنها قد تؤدى إلى الإجهاض ونقص نمو الجنين وقلة المياه حوله وولادة أطفال ذو أوزان منخفضة وتعرض الطفل فى الشهور الأولى بعد الولادة إلى الأنيميا ونقص الدم ويعتبر تحليل صورة الدم وقياس نسبة الهيمولوجبين أهم التحاليل التى تجرى للسيدة الحامل بصفة دورية ومتكررة وذلك لخطورة وجود الأنيميا على الولادة فأثناء الولادة الطبيعية تتعرض الحامل إلى فقدان نحو نصف لتر من الدم وتصل إلى لتر كامل فى حالة الولادة القيصرية ولذلك فإنه يجب على الطبيب المتابع للحمل أن يصل بالسيدة الحامل إلى هيموجلوبين لا يقل عن 10 جرامات فى المائة فى آخر الحمل حتى لا تتعرض الحامل لمشاكل صحية أثناء الولادة ومن خطورة الأنيميا على الولادة أنها تؤدى إلى نزيف ما بعد الولادة حيث يكون الرحم غير قادر على الانقباض بصورة جيدة مما يؤدى إلى فقدان أكثر فى الدم وتتعرض الأم إلى نقص شديد فى الهيموجلوبين فى الشهور الأخيرة من الحمل ويحتاج إلى علاج سريع ومؤثر لرفع نسبة الهيوجلوبين ويتمثل العلاج فى حقن الوريد بكميات محسوبة من الحديد بالإضافة إلى التغذية الجيدة خاصة الأغذية الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والكبد والعسل الأسود والباذنجان والبنجر والسبانخ وقد تحتاج الأم إلى نقل دم فى حالة الإصابة بأنيميا شديدة خاصة فى الشهور الأخيرة من الحمل لما له من مضاعفات كثيرة يفضل معظم الأطباء تجنب نقل الدم وعلاج الأنيميا أثناء متابعة الحمل حتى تقى الأم من خطورة نقل الدم أثناء الولادة.

وينصح الدكتور شريف عبدالحميد شباب الأطباء وكل المهتمين بالرعاية الصحية للأم الحامل وكل السيدات الحوامل بمتابعة صورة الدم بصورة دورية أثناء الحمل وعلاج الأنيميا بمجرد حدوثها حتى تتجنب المضاعفات على الأم والجنين.