أستاذ بجامعة الأزهر يكشف حكم عمرة البدل من خلال تطبيق إلكتروني

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن عمرة البدل مذكورة في القرآن الكريم، ولا يجب أن نستخدم هذا الأمر في التربح من خلال الإعلان عنها من خلال تطبيق ما، وخفض الأسعار لأول 500 واحد مثلما حدث، مشيرًا إلى أن العمرة تعظيم لشعائر الله ولا يجب أن تتناول بهذا الشكل.

وأضاف "فؤاد"، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك امرأة سألت النبي عن إمكانية الحج بالوكالة عن الأب، فإذن الرسول، مشيرًا إلى أن من يروج إلى عمرة البدل من خلال أحد التطبيقات يستدل بهذه الواقعة بصورة خاطئة، ويجب على القانون أن يتدخل لمنع هذا الأمر.

ولفت إلى أن القيام بعمرة البدل يكون من خلال عدة ضوابط، وهو مرض من يُوكل بصورة تمنعه عن القيام بشعائر العمرة، أو أن يكون الُموكل قد مات وأوصى بهذا الأمر قبل وفاته.