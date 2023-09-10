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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نيجيريا تكتسح ساوتومي بتصفيات أمم أفريقيا

نيجيريا و ساوتومي
نيجيريا و ساوتومي

حقق منتخب نيجيريا انتصارا عريضا على ساوتومي و برينسيب بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

أحرز أهداف منتخب نيجيريا كل من، فيكتور أوسيمين في الدقيقة 13، وأديمولا لوكمان في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

قبل أن يضيف تايوو اونيى هدف نيجيريا الثالث في الدقيقة 51، قبل أن يعاود فيكتور أوسيمين التسجيل ويضيف الهدف الرابع في الدقيقة 70 قبل أن بعدها سجل مجددا خامس الأهداف في الدقيقة 80، وأختتم سامويلا شوكويزي التسجيل بالسادس في الدقيقة 86.

وتحتل نيجيريا صدارة ترتيب مجموعته برصيد 15 نقطة، بينما يأتي غينيا بيساو في الوصافة بـ 10 نقاط، وسيراليون ثالثًا بـ 5 نقاط، فيما تتزيل ساوتومي وبرينسيب ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.
 

تشكيل نيجيريا


في حارس المرمى: اوزوهو
في الدفاع: أجايي، باسي، أونيماتشي، أونيكا
في الوسط: أولا آينا، ويلفرد نديدي، لوكمان
في الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو
 

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