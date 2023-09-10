سيارة فخمة..جائزة ميتوما لأفضل لاعب في الشهر داخل برايتون (صور)

حصل النجم الياباني كاورو ميتوما، نجم فريق برايتون الإنجليزي، الحصول على جائزة أفضل لاعب عن شهر أغسطس في النادي، بسبب ما قدمه اللاعب للفريق خلال منافسات الشهر الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الجاري 2023-2024.

ميتوما أفضل لاعب في الشهر داخل برايتون:

قاد ميتوما فريقه برايتون لاحتلال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط جمعها من خلال 4 جولات، حقق فيها الفوز بثلاث مواجهات وخسارة لقاء وحيد، ويمتلك الفريق أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن بـ 12 هدفًا.

شارك ميتوما مع فريقه برايتون في الـ 4 مواجهات التي خاضها فريق الحمامات البيضاء في الدوري الإنجليزي، وتمكن اللاعب الياباني خلالها من تسجيل هدف وحيد وصنع 3 أهداف خلال 351 دقيقة.

سيارة بورش جائزة أفضل لاعب لـ ميتوما:

وفي سياق آخر، دخل الياباني كاورو ميتوما اهتمامات أندية مانشستر سيتي وليفربول للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل أو خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير، بعدما نجح اللاعب في إثبات نفسه وقدم مستويات جيدة مع فريقه والمنتخب الياباني.

ينتهي عقد ميتوما صاحب الـ 26 عامًا مع فريقه برايتون في 30 من شهر يونيو لعام 2025، ويتبقى له موسمين.