جراند فيتارا الجديدة.. وكيل سوزوكي يكشف عن الأسعار الرسمية

أعلنت شركة مودرن موتورز، وكيل علامة سوزوكي اليابانية في مصر، عن الأسعار الرسمية للسيارة سوزوكي جراند فيتارا الجديدة كلياً، وبحسب المعلن فإن مودرن موتورز، تقدم السيارة سوزوكي جراند فيتارا الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات GLX تتوافر عبر إصدارين، الإصدار الأول "GLX MONO"، ويقدم بسعر مليون و499 ألف و900 جنيه، بينما يقدم الإصدار الثاني "GLX TWO"، بسعر مليون و549 ألف و900 جنيه.

تعتمد السيارة سوزوكي جراند فيتارا الجديدة، على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 103 حصان مع عزم دوران 138نيوتن متر عند4400 لفة في الدقيقة، وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي لتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات.

أبعاد سوزوكي جراند فيتارا

ومن حيث الأبعاد تأتي السيارة بطول 4,345 مم، وعرض1,795مم، وارتفاع 1.645 مم، وطول قاعدة عجلات2,600 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي 210 مم، بينما يبلغ وزن السيارة 1,630 كم، ومساحة الشنطة310 لتر، وسعة خزان الوقود 45 لتر.

مواصفات الأمان

وتأتي السيارة سوزوكي جراند فيتارا الجديدة، من مودرن موتورز بباقة متميزة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة نستعرض أبرزها في السطور التالية:

• وسائد هوائية أمامية وجانبية وستارية

• فرامل مانعة للانغلاق ABS

• توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

• برنامج ثبات إلكتروني ESP

• مساعد فرامل BA

• المساعدة في صعود المرتفعات

• مثبت السرعة

• حساسات ركن خلفية

• كاميرا خلفية

• كاميرا بزاوية 360 درجة (برؤية محيطية)

• إنذار ومانع للحركة

• تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX

الهيكل الخارجي

بحسب المعلن من مودرن موتورز فإن السيارة سوزوكي جراند فيتارا الجديدة تقدم بخيارات ألوان متنوعة للطلاء الخارجي وهي: أبيض لؤلؤي، فضى، رصاصى، أزرق، أسود، أما الطلاء ثنائي اللون فيتكون من سقف أسود مع لون أحمر أو برتقالي أو فضي.

وتتميز واجهة السيارة سوزوكي جراند فيتارا الجديدة GLX بمصابيح أمامية بروجكتور LED، وإضاءة نهارية LED، ومرايا الأبواب قابلة للطي والتعديل كهربائيًا، بينما تقف "جراند فيتارا" على جنوط رياضية مقاس 17 بوصة.

التجهيزات الداخلية

وزودت السيارة سوزوكي جراند فيتارا الجديدة GLX بنظام الدخول الذكي، وتشغيل المحرك بدون مفتاح، قفل مركزي للابواب، تكييف هواء أوتوماتيك، فتحات تكييف خلفية، نوافذ كهربائية، المرآة الداخلية بخاصية تعتيم أتوماتيك، شاشة ترفيه تعمل باللمس بمقاس 9 بوصة، توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، شاشة عدادات مقاس 4.2 بوصة، شاشة عرض على الزجاج الأمامي، دعم ميزة التعرف على الصوت، شاحن لا سلكي وشواحن USB (للمقاعد الامامية و الخلفية)، نظام صوت مكون من 4 سماعات/ 2 مكبرات صوت.