الأحد 10/سبتمبر/2023 - 08:13 م 9/10/2023 8:13:07 PM

صرح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مداخلته فى المؤتمر العالمى الأول للسكان ‏والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة الثلاثاء 5 سبتمبر، بأن «مشكلة السكان من ‏المشاكل الكبيرة، فى مصر وكانت من أسباب من التحديات التى واجهتنا فى 2011، لأن ‏الناس خرجت فى 2011، لأنها حست إن الدولة لا تستطيع أن تقدم لهم المطلوب».‏

ومن تصريح السيد الرئيس نعلم أن مشكلة الزيادة السكانية هى أم المشاكل ومصدر كل ‏الأتعاب، والسبب الرئيسى فيما حدث من خروج كاد أن يدمر الدولة فى 2011، والسؤال ‏هنا لماذا لم تتخذ القيادة السياسية خطوات فاعلة لعلاج تلك المشكلة؟، ولماذا تركتها تستفحل ‏وتصل إلى مرحلة الانفجار الذى يكاد يبتلع الوطن كليًا؟، فنحن لسنا فى حاجة إلى تشخيص ‏المشكلة وتوضيح أبعاد خطورتها، لكن نحن فى حاجة ماسة إلى طرح استراتيجية عمل ‏تتضمن علاجًا فعالًا قويًا وسريعًا. ‏

مصر لا تمتلك رفاهية الطرح والمناقشة أمام تلك المشكلة التى تحولت إلى انفجار كبير ‏وأصبح مستنقعًا فى طريقه إلى ابتلاع الأخضر واليابس، نعم مشكلة الزيادة السكانية ليست ‏مشكلة إنجاب لعدد من السكان يطارد أى عوامل تنمية، بل مشكلة توليد أمراض متنوعة ‏تزداد وتتسع مساحتها ساعة بعد الأخرى، فكما شخصها السيد الرئيس أن المشكلة سببها ‏عدم وجود وعى وإرادة، ذلك التشخيص يعنى أن هناك موروثات عتيقة تتحكم فى سلوك ‏الأسر، منها ما هو أيديولوجى، ومنها ما هو قبلى، وكلاهما مصدره عدم الوعى والجهل. ‏

فسنويًا يتم توليد ما يقرب من اثنين مليون والنصف طفل، معظمهم من الشرائح التى تعيش فى ‏قاع المجتمع، ذلك القاع العائم على أمراض مستعصية، من الفقر والجهل والمرض والبطالة والتطرف، ‏وهذا يعنى أن هذا العدد يؤدى إلى مزيد من اتساع مساحة وتنوع تلك الأمراض، ومن هنا ‏يأتى التشخيص السليم بأن الزيادة السكانية هى المصدر الأساسى لجميع مشاكل مصر.‏

وعلى إثر ذلك يتطلب العلاج عدة خطوات فورية وعاجلة تتمثل فى سن قانون من مجلس ‏النواب يقرر منع الدعم بكل أنواعه عن جميع أفراد الأسر التى لا تلتزم بإنجاب طفلين فقط، ‏مع عدم استفادة تلك الأسر من أى فرص مميزة، مثل الاستفادة من السكن الاجتماعى أو ‏التحاق الأولاد ببعض الجامعات مثل الكليات العسكرية والشرطة وعدم الاستفادة من أى بعثات ‏تعليمية أو تأمين صحى.. إلخ، والعكس هو الصحيح للأسر التى تلتزم بإنجاب طفلين فقط، ‏فتحصل على جميع الدعم وكل المميزات التى تطرحها الحكومة بجانب بعض المحفزات ‏الأخرى مثل المساكن المميزة التى تطرحها الحكومة مع التحاق الأطفال بالمدارس ‏والجامعات المميزة وحصولهم على بعثات تعليمية، بجانب ذلك منح تلك الأسر بطاقة «فيزا ‏‏» بنكية تمنحهم 5% على جميع المشتريات والتعاملات، وهكذا من مميزات. ‏