سبب رفض الاتحاد انتقال عبدالرحمن العبود لنادي الشباب

تمسكت إدارة نادي الاتحاد ببقاء اللاعب عبدالرحمن العبود ضمن صفوف الفريق في اللحظات الأخيرة، بعدما كان على قائمة الراحلين بقرار من المدرب البرتغالي نونو سانتو الذي يرى أنه غير مناسب لخططه المستقبلية.

سبب رفض الاتحاد انتقال عبدالرحمن العبود:

ويأتي السبب الرئيس لاستبعاد عبدالرحمن العبود هو لاختلاف وجهات النظر بين الثنائي، وفي الفترة الحالية تعمل الإدارة على حل الأزمة بعد تأكد بقاء اللاعب، فما هي أسباب رفض الاتحاد لرحيل اللاعب وانتقاله لنادي الشباب.

رفضت إدارة نادي الاتحاد رحيل عبدالرحمن العبود بالرغم من امتلاكه عروض من أندية الشباب والاتفاق للتعاقد معه، ويرجع السبب في ذلك إلى رغبة الفريق الذي يريد ضم العبود أن يتحمل العميد جزءًا من رواتب اللاعب، بالإضافة إلى أن تكون الإعارة من دون أي مقابل مادي.

كان عبدالرحمن العبود قد أعطى موافقه شفهية لأندية الشباب والاتفاق على الانتقال لأحدهم لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليرفض العميد رحيل اللاعب بسبب تلك العروض التي يراها غريبة.

وكانت إدارة الاتحاد قد اشترطت تحمل جميع رواتبه، والحصول على مبلغ للموافقة على إعارته.