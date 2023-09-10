الأحد 10 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

قمة العشرين.. متحدث الرئاسة: سياسة مصر الخارجية ثابتة وتتعاون من أجل البناء

الرئيس السيسي يقابل
الرئيس السيسي يقابل الرئيس التركي على هامش قمة العشرين

 تحدث المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن اللقاءات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع عدد من قادة دول العالم، على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند، موضحًا أن لقاءات الرئيس تميزت بالتنوع.


 أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صلة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، وأيضًا المستشار الألماني، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة.

txt

وكيلة الشيوخ: مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية

txt

دبلوماسي: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة العشرين ركزت على مشكلات إفريقيا (شاهد)

 ثوابت السياسة الخارجية:


 وتابع أن لقاءات الرئيس مع رؤساء وقادة دول العالم، ترتكز على أن هناك ثوابت للسياسة المصرية الخارجية قائمة على التعاون من أجل البناء وتعزيز التعاون بين الدول، مشيرًا إلى أن علاقات مصر مع دول الاتحاد الأوروبي متجذرة وممتدة ومتشعبة منها ألمانيا وفرنسا.


 وأشار إلى أن اللقاءات ناقشت تعزيز التعاون في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا ومشروعات النقل، وبناء القدرات الصناعية لمصر في جميع المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية، وأيضًا الأزمة الروسية – الأوكرانية، إلى جانب نقاش متعمق حول الأمن الغذائي لدول العالم وصادرات الحبوب وتأثير الأزمة على ذلك.


 ولفت إلى أن مصر طرحت مبادرتها لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية سواء حاليًا أو مستقبليًا تضمن أن الأمن الغذائي العالمي لا تمسه صراعات بأي آثار، أو انعكاسات وبرؤية استراتيجية والتعامل الفوري مع الأزمات.

مواد متعلقة

اقتصادية النواب: كلمة السيسي أمام قمة العشرين وثيقة دولية لمواجهة الأزمات العالمية

برلماني: رؤية السيسي لتخزين الحبوب يسهم في حل أزمة الغذاء العالمية

برلماني: السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته التاريخية لمواجهة أزمة الغذاء

السيسي وأردوغان يناقشان تطورات الأوضاع الإقليمية بنيودلهي

الجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين بحضور السيسي (بث مباشر)

السيسي: ديون الدول النامية تتخذ أبعادًا خطيرة ويجب معالجتها

نص كلمة السيسي في الجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين بنيودلهي
الجريدة الورقية