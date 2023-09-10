الأرقام تعود لتحيا من جديد في المركزية لإعداد القادة الثقافيين

ورشة الإعلام الرقمي

في خضم زخم التكنولوجيا العملاقة، عادت الأرقام لتحيا من جديد، وأصبحت صحافة البيانات journalism Data من الأفرع الأهم حاليًا وفي المستقبل القادم لا محالة فقد أضحت حجر الأساس وجزءًا لا يتجزأ من المؤسسات الصحفية.



وفى هذا الصدد تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الورشة التدريبية "الإعلام الرقمي" لمسئولي الإعلام والقائمين على الموقع وصفحات الهيئة والأقاليم الثقافية والفروع التابعة، والتي تنظمها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، ‏بنظام الأونلاين في الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر الحالي.

وتناولت د. إيمان عثمان محاضر ومدرب بمعهد الإعلاميين الأفارقة بماسبيرو، خلال المحاضرة الثانية، اليوم الأحد، أهمية صحافة البيانات مشيرة إلى أنها تسهم في معالجة البيانات لاستخلاص تقارير صحفية جذابة، هذا إلى جانب زيادة المصداقية ومساعدة صانع القرار في حل المشكلات التي تواجه المؤسسة عقب تحليل البيانات.

وأضافت أن صحافة البيانات تعمل أيضا على اجتذاب جمهور أوسع من القراء، من خلال الاستعانة بالصور، الرسوم، الخرائط التفاعلية والعناوين الجذابة، فمع التدفق التكنولوجي والسرعة الفائقة، لم يعد هناك وقت لدى القارئ لقراءة صحيفة كاملة أو تقرير مطول يعتمد على السرد اللفظي فقط.

كما تناولت خطوات إنتاج القصة الخبرية المدعومة بالبيانات بدءا من تحديد الفكرة، مرورا بمرحلة التحليل واختيار الرموز والألوان وحتى مرحلة نشر القصة الخبرية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة مصادر البيانات الصحفية وأنواعها وطرق جمعها، وكذلك طرق البحث عن الصور والأخبار على شبكة الإنترنت وكيفية التحقق من مصداقية تلك الصور من الناحية التقنية.

واختتمت المحاضرة بالحديث عن بعض التطبيقات التي تتيح كتابة المدونات والقصص الخبرية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكذلك التطبيقات التي تسمح بتصميم رسوم بيانية يصاحبها نص وصورة وإجراء بعض التعديلات عليها.