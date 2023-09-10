سكرتير أسوان يترأس الإجتماع التنسيقى لخطة التدريب العملى لمجابهة الأزمات والكوارث

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، برئاسة الإجتماع التنسيقي لخطة التدريب العلمي المشترك لمجابة الأزمات والكوارث، بحضور المستشار العسكرى للمحافظة، بالإضافة إلى القيادات الأمنية والعسكرية، ورؤساء الوحدات المحلية ، علاوة على مديرى الإدارات والمديريات الخدمية، وعدد من مسئولى الهيئات والشركات.

ومن جانبها أشارت المهندسة فاطمة إبراهيم، أنه توجد توجيهات مباشرة من محافظ أسوان للتشديد على أهمية التدريبات العملية لإدارة ومواجهة الأزمات والكوارث من أجل إتاحة الفرصة للتقييم الدقيق للإمكانيات المتاحة وبيان نقاط القوة والضعف ومدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية فى التعامل مع المواقف الطارئة ، بالإضافة إلى صقل الخبرات والمهارات للتعامل الفعال مع هذه الطوارئ بالشكل المطلوب ، لافته إلى أنه جارى التنسيق بين الجهات المنفذة لتوحيد الشكل العام لنموذج العرض التقديمى، وكذا الإجراءات المطلوبة من كل جهة لضمان تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتحقيق الهدف من التدريب والوصول إلى أنسب الأساليب والطرق للتعامل الفعال مع الكوارث والأزمات الطارئة لمجابهة المخاطر المحتملة وإدارتها بشكل سليم وممنهج .