هاني العتال يتبرع بـ 2 مليون جنية لحل أزمة الزمالك

تبرع هاني العتال المرشح على انتخابات نادي الزمالك بمبلغ للفارس الأبيض، من أجل حل أزمة فريق اليد ولسداد مديونية اتحاد كرة اليد.

هاني العتال يتبرع لنادي الزمالك

أرسل هاني العتال شيكًا نقديًا لنادي الزمالك بقيمة 2 مليون جنية من أجل حل أزمة قيد فريق اليد في أسرع وقت، والتي تأتي بسبب وجود مديونية لدى الاتحاد المصري لكرة اليد، بقيمة 4 ملايين جنيه.

كان هاني العتال قد قدم أوراق ترشحه لانتخابات نادي الزمالك، منذ أيام، وقدم اوراق ترشحه لمقعد نائب رئيس النادي.

ومن المقرر أن تُجري انتخابات نادي الزمالك يوم 20 من شهر أكتوبر المقبل، وكان اليوم الأحد 10 سبتمبر هو السابع لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الفارس الأبيض والأخير.