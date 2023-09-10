بصيحة البنطال الممزق.. هنا شيحة تخطف الأنظار في شوارع هولندا

نشرت الفنانة هنا شيحة بعض اللقطات أثناء قضائها عطلتها الصيفية في هولندا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار بجمالها في الكاجوال الجريء.

الفنانة هنا شيحة

هنا شيحة تستعرض أنوثتها بالكاجوال الجريء

وظهرت هنا شيحة بإطلالة كاجوال عصرية، مرتدية بنطال جينز ممزق وفضفاض، ونسقت عليه توب أسود كت بقصة متعددة الطيات ناحية الرقبة، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

هنا شيحة

وانتعلت حذاء مسطح رياضي باللون الأبيض، وحملت حقيبة كروس باللون الأسود، وحقيبة ظهر باللون الأبيض، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات، ضمت عقد كبير الحجم وحلق وساعة، بالإضافة إلى العديد من الأساور في اليدين، وخاتم مرصع بالألماس.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا شيحة تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها الشقراء تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الناعمة والمرتبة، ولم تضع أي مكياج، لتظهر بملامح ناعمة وهادئة، واكتفت بنظارة شمسية كبيرة الحجم باللون الأسود؛ لتعطي لوك جذاب للإطلالة.