المغرب.. أداء صلاة الغائب على ضحايا الزلزال المدمر (فيديو)

ترحمًا على ضحايا الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 2000 شخص، أدى المغاربة في شتى أرجاء المملكة صلاة الغائب، اليوم الأحد، بحسب أحدث الأرقام الرسمية.

وأدى المصلون صلاة الغائب في مساجد المغرب بعد صلاة الظهر.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لأداء صلاة الغائب في مناطق متعددة في المغرب مثل الرباط وطنجة وأسفي وغيرها.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قد أعلنت، مساء السبت، أنه ستقام بجميع مساجد المغرب صلاة الغائب، تنفيذا لتوجيهات العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

وكانت صلاة الغائب ضمن مجموعات إجراءات أصدرها الملك المغربي، بما في ذلك إعلان الحداد الوطني 3 أيام وتسريع عمليات الإنقاذ إثر الزلزال الأقسى في تاريخ البلاد منذ 60 عاما.

وأصدر الديوان الملكي المغربي بيانًا نشرته وكالة الأنباء الرسمية أشار إلى أن تعليمات أصدرها الملك محمد السادس، إثر ترؤسه جلسة ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال المؤلم.

وقال الديوان الملكي المغربي إن الملك محمد السادس أﻋطﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎته ﺑﮭدف ﻣواﺻﻠﺔ أﻋﻣﺎل اﻹﻧﻘﺎذ كافة ﺑﺷﻛل ﻋﺎﺟل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﯾداﻧﻲ، وشملت التعليمات أيضًا اﻹﺣداث اﻟﻔوري ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﯾن وزارﯾﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄھﯾل وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل.

كما أمر باﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ، ﺧﺻوﺻًﺎ اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ واﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ھﺷﺔ، والتكفل الفوري بالأشخاص كافة دون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية والاحتياجات الأساسية كافة.

وشملت التعليمات ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺑﮭدف اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻔوري ﻟﻸﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، وﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﺧﺎص ﻟدى اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﺑﻧك اﻟﻣﻐرب ﺑﮭدف ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﺗطوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.

وتضمنت التعليمات، تشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية (أدوية، خيام، أسرة، مواد غذائية...) على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث.

وأعلن الملك المغربي ﻋن ﺣداد وطﻧﻲ ﻟﻣدة 3 أﯾﺎم، ﻣﻊ ﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.

وأﻋطﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎته ﻟوزﯾر اﻷوﻗﺎف واﻟﺷئون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻷداء ﺻﻼة اﻟﻐﺎﺋب، ﺑﻣﺟﻣوع ﻣﺳﺎﺟد اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺗرﺣﻣًﺎ ﻋﻠﻰ أرواح ﺿﺣﺎﯾﺎ ھذه اﻟﻛﺎرﺛﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ.

كما أﻋرب ﻋن ﺧﺎﻟص شكر اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠكثير ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﺻدﯾﻘﺔ، اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋن ﺗﺿﺎﻣﻧﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺷﻌب اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟظرف، واﻟﺗﻲ ﻋﺑرت اﻟكثير ﻣﻧﮭﺎ ﻋن اﺳﺗﻌدادھﺎ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ھذه اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ.

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