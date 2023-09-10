إنشاء منطقة حرفية غرب قنا وطرح مساحات للانتفاع بمجمع الصالحية الحرفي

أعلن محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المنطقة الحرفية بالترامسة، غرب قنا، من خلال التخصصات المالية للخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وتشمل تنفيذ البنية التحتية وعدد من المنشآت الخدمية.

وأكد أن المنطقة الحرفية تقع علي مساحة ٢٠ فدانا، مكونة من منطقتي الأولى منطقة الورش وسوف تضم ٤٥٦ ورشة، والثانية للخدمات وتشمل مسجد، نقطة إسعاف، وحدة إطفاء، نقطة شرطة، كافتريا، مبان إدارية، غرف أمن.

اجتماع المجلس التنفيذي

وترأس المحافظ ، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة.

و7 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى جميع القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق بالمحافظة.

تسمية مدرسة باسم شهيد الكلاحين

وقال المحافظ، إن المجلس وافق على إطلاق اسم الشهيد أحمد محمود محمد أحمد، على مدرسة كلاحين أبنود الإعدادية التابعة لإدارة قنا التعليمية، تقديرا لتضحياته في حماية مقدرات الوطن.

تشغيل شادر جديد للخضراوات بشمال المحافظة

كما وافق المجلس علي تأجير عدد ٤٣ باكية بالشادر الحضارى الجديد بمنطقة حاجر الجبل بقرية هوّ بنجع حمادي، بشمال قنا، لأصحاب الشوادر القديمة المقامة وسط المدينة، مقابل سداد القيمة الإيجارية التي ستحددها لجنة الإسكان.

طرح 16 قطعة أرض بمجمع الصالحية الحرفي للانتفاع

وأضاف المحافظ، أن المجلس وافق أيضا على طرح ١٦ قطعة أرض بمساحات مختلفة من القطع الشاغرة بالمجمع الصناعي الحرفي بمنطقة الصالحية للمستثمرين، لإقامة ورش ومخازن للمجالات والحرف غير المتوفرة بالمجمع بنظام حق الانتفاع ، بهدف توفير فرص عمل جديدة، وتلبية احتياجات المترددين علي المجمع.

وأوضح أن المجمع الصناعي الحرفي، شهد أعمال تطوير على مستوى البنية التحتية (طرق - مياه - كهرباء - صرف صحي) كما تم بناء سور حول المجمع لتوفير الأمان للعاملين به، فضلا عن إقامة نقطة إسعاف، ووحدة إطفاء، وهو المجمع الأول على مستوى الجمهورية الذي يضم نقطة إسعاف ووحدة إطفاء بتكلفة إجمالية ٥٠ مليون جنيه، لافتا إلى أن المجمع الصناعي الحرفي تم إنشاؤه منذ عام ١٩٩٩م، على مساحة ٥٠ فدانا، وتضم ٥٤٢ ورشة بمساحات (٤٨ م - ٩٦ م - ١٤٤ م).

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع تقريرا حول أنشطة وإنجازات وحدة سكان محافظة قنا منذ إنشائها عام ٢٠١٩ وحتى الآن، ودورها في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، وخفض معدلات المواليد ونسبة الأمية، وارتفاع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وكذلك دورها في إطلاق المبادرات التي تساهم في توعية المواطنين حول خطورة القضية السكانية وأثرها علي التنمية، ومخاطر الزواج المبكر والحمل المتكرر، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، وتوفير التدريب اللازم للشباب في الحرف والمجالات المختلفة.