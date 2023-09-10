نشرة الحوادث| القبض على مدير شركة بتهمة غسل 50 مليونا.. والعثور على جثتي شقيقين غائبين من أسبوع

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ملابسات ضبط متهمين بالإتجار في الحشيش بالأميرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين متهمين إثنين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة.



صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين جمال رزق، وعمرو عبداللطيف شكري، وأمجد أمين فرنسيس، وأمانة سر حسام كمال وعبد الله أبو ضيف.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين ويعملان عاملين في القضية رقم ١٣٤٣ لسنة ٢٠٠٣ جنايات الأميرية المقيدة برقم ٨٢٣ لسنة ٢٠٢٣ كلي غرب القاهرة أنهما حازا وأحرزا جوهرا مقدرا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كما احراز سلاح أبيض مطواة بغير ترخيص.



وأدلى معاون مباحث قسم شرطة الأميرية في شهادته أنه وردت إليه معلومات تفيد قيام المتهم الأول بالاتجار في المواد المخدرة وأكدتها تحريات وحصل على إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، وأبصره رفقة المتهم الثاني وبحوزتهما قطعة للحشيش المخدر.

وذكر في شهادته بقائمة أدلة الثبوت أنه بضبط وتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على سبعة عشر قطعة كبيرة الحجم للحشيش المخدر وسلاح ابيض مطواة قرن غزال ومبلغ مالي وهاتف.

و أقر المتهم بحيازة للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح للدفاع عن تجارته.



وبحسب شهادة معاون مباحث قسم شرطة الأميرية فعثر مع المتهم الثاني على أربع قطعة كبيرة الحجم للحشيش المخدر وثلاثون قطعة صغيرة الحجم الذات المقدر وثلاثون لقافة مخدرة وسلاح أبيض مطواة قرن غزال ومبلغ مالي وهاتف وأقر بحيازة المضبوطات.



ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن سبع عشر قلعة المضيومين بحوزة المتهم الأول الجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنوا ۱۰۷۷٫۸ جرام اربع قطع المضبوطين بحوزة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنوا ۳۹۳٫۷ جرام

ووفقا للتقرير فعثر معهما على ثلاثون قطعة المضبوطين بحوزة المتهم الثاني لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المقدرات وزنوا ۱۲۲٫۷ جرام ثلاثون الفافة المضبوطين بحوزة المتهم الثاني تحتوي على جوهر ميثامفيتامين المدرج بالجدول الأول من جداول فنون المخدرات ووزنوا ۱۹۷۷جرام



غايبين من أسبوع.. العثور على جثتي طفلين شقيقين



عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، على جثتي طفلين شقيقين؛ في حالة تحلل في مياه ترعة كفر أبو نجم بمركز أبو حماد، وذلك بعد نحو أسبوع من تغيبهما عن منزل أسرتهما.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفلين رحيم ال ح، 6 سنوات، وشقيقه إسلام ال ح، 5 سنوات مقيمان قرية كفر ايوب مركز بلبيس، في حالة تحلل بمياه ترعة كفر أبو نجم بمركز أبو حماد.

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى القرين المركزي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التحريات الأولية أن الطفلين متغيبان عن منزل أسرتهم منذ أسبوع بدائرة مركز أبو حماد، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

بعد إحالته للمفتي.. المتهم بإنهاء حياة صديقه: شجعته على الوقوع في الرذيلة

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس السبت، قرارها بإحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة صديقه وتقطيع جثمانه بصاروخ كهربائي لفضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي في إعدامه.



المتهم "هشام.ع.م" صاحب 37 عاما وكهربائي سيارات بالهيئة العامة، كان ذكر في أقواله بالتحقيقات، أنه قد شجع المجني عليه، على ممارسة الرذيلة مع زوجته، ولكن هددته زوجته بافضاح أمره، فأقبل على إنهاء حياة صديقه خوفا من افتضاح أمره.





كما اعترف المتهم بتخلصه من المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن استدرجه إلى منزله بحجة وجود سيدات في المنزل، وحينما حضر إلى المنزل قام بلف حزام جلدي حول رقبته، كما أفاد المتهم بإنهاء حياة المجنى عليه " أحمد إبراهيم. ا. م".



بعد ذلك، حدثت بينه وبين زوجته خلافات نظرا لمروره بظروف مرضية، ما تسبب في تطوير الخلافات بينهما، ومن ثم قام بالاستعانة بالمجنى عليه لممارسة الرذيلة مع زوجته، لكنها اعترضت وطلبت الطلاق، وبالفعل طلقها في فبراير 2022، الا إنها أصرت علي تهديده بإبلاغ أهلها بالواقعة، ليتبادر إلى ذهنه فورًا فكرة التخلص من صديقه خشية افتضاح الأمر.



وفي يوم 10 مارس 2022، قام باستدراج المجنى عليه إلى منزله بعد إيهامه باحضار سيدات للمنزل، حيث قام بالتعدى عليه وخنقه بحزام وطعنه بسكين بأماكن متفرقه بالجسم، حتى تأكد من وفاة المجنى عليه، ولإخفاء آثار جريمته استقر على تقطيع جثمانه عليه إلى أجزاء والتخلص منه، من هلال صاروخ كهربائي وساطور صغير الحجم وحقيبة سفر كبيرة الحجم، وقام بشراء "شكارتين أسمنت" وخمس شكائر رمل، لإخفاء آثار الجريمة، بعدما قام بتقطيع جثمانه إلى أشلاء بداخل حقيبة سفر لإخفاء معالم جريمته الشنعاء.

أنهى حياة نجله ضربًا بالخرطوم.. قرار بحبس عامل في حلوان

أمرت نيابة حلوان الكلية، بحبس عامل متهم بإنهاء حياة ابنه، بعد تعذيبه بشكل مبرح بضربه بالخرطوم حتى الموت، لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.



أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة حلوان يفيد بورود بلاغ من مستشفى حلوان العام بوصول طفل مقيم بدائرة القسم، متوفى نتيجة تعرضه للتعذيب.



انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين العثور على جثة الطفل يدعى «عاصم» عمره 10 سنوات، وبه آثار ضربات تعذيب بـ الخرطوم، وتم التحفظ عليه فى ثلاجة مستشفى، ثم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.





50 مليونا.. القبض على مدير شركة بتهمة غسل الأموال

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال مدير إحدى الشركات مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.



وكشفت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال، عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

