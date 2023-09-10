طريقة عمل كيكة الأناناس الصحية| غنية بفيتامين سي

يتميز الأناناس بإحتوائه على الألياف المفيدة للهضم بجانب عناصرة الغذائية لجسمة، كما يحتوي على نسبة عاليه من فيتامين سي الذي يحارب الفيروسات ويقي من الأمراض، ولذلك نقدم لك طريقة عمل كيكة الأناناس الصحية.

كيكة بالأناناس

طريقة عمل كيكة بالأناناس

المقادير

- أناناس : علبة (غير مصفّاة)

- السكر البني : ربع كوب

- دقيق : كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- صودا الخبز : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- الموز : 1 حبة (متوسط الحجم ومفروم)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- الماء : ملعقة كبيرة

- البيض : 2 حبة (كبير الحجم)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : ثلاث أرباع الكوب (محلي صناعي خالي من السعرات الحرارية)

- حليب : ربع كوب (قليل الدسم)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

صفّي عصير الأناناس من العلبة واحتفظي به جانباً.

ضعي السكر البني، ونصف كوب من المحلي، وعصير الأناناس في قدر على نار متوسطة، واتركي الخليط يغلي لحوالي 10 دقائق، ثم ارفعي المزيج عن النار.

ادهني صينيّة خبز مناسبة بالقليل من الزيت، ثم وزعي حلقات الأناناس في قاع الصينية واسكبي مزيج السكر فوقها، وضعي حلقات الأناناس المتبقيّة جانباً.

ضعي المكونات الجافة في وعاء وقلبي حتى تتداخل مع بعضها، ثم قطعي حلقات الأناناس المتبقية وأضيفيها وقلبي لتتداخل.

في وعاء آخر ضعي الموز واهرسيه بواسطة شوكة، وثم أضيفي المكونات السائلة (الزيت، والماء، والبيض، والحليب) واخلطي المزيج جيداً.

اسكبي مزيج المكونات السائلة فوق خليط المكونات الجافة، واخلطي جيداً.

اسكبي المزيج في الصينيّة فوق الأناناس.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 50 دقيقة حتى ينضج الكيك تماماً.

أخرجي كيكة الأناناس من الفرن، واتركيها جانباً حتى تبرد لمدة 10 دقائق، ثم اقلبي الكيكة في طبق التقديم، وقدميها.