في المناسبات.. حضري تشيز كيك الزبادي بالفيمتو

تحرص الامهات على تحضير اشهي الاصناف والحلويات في المنزل لاسعاد افراد اسرتها ولتوفير الميزانية لها، ويحتل التشيز كيك مكانة هامة عند الصغار والكبار لمذاقه الشهي.

ويعد تشيز كيك المناسبات بنكهات لذيذة المفضله لدى الكبار والصغار لمذاقه الرائع، لا تخلو سفرة الضيافة من دون إعداد حلى التشيز الكيك المحبب للجميع، تعرفي بملف الطهي من مطبخ سيدتي، على وصفات التشيز كيك المناسبة لجميع المناسبات العائلية، وقدميه على الأصول وبطرق ناجحة ومضمونة.



واليوم نقدم لك طريقة جديده وسهلة من تحضير تشيز كيك الزبادي لتسعدي أفراد أسرتك للغاية.

المقادير

- عصائر : كوب (شراب الفيمتو)

- كريم كراميل : مغلف

- سكر : ربع كوب

- زبادي : نصف كوب

- نشاء الذرة : 2 ملعقة صغيرة (مذوب بملعقتين كبيرتين من الماء)

- القشطة : علبة

- حليب : كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- حليب بودرة : كوب

- جبن كريمي : ربع كوب

- بسكويت الشاي السادة : 300 غراماً



طريقة التحضير



حمّي الفرن على درجة حرارة 150 مئوية ثم غمسي البسكويت بالحليب وصفيه في قعر صينية فرن.



قومي في الخلاط بوضع الزبادي، والحليب البودرة، والسكر، والقشطة، والفانيليا، والجبن الكريمي، وحوالي ربع كوب من الماء، واخلطي المزيج حتى يتجانس.



اسكبي مزيج الزبادي فوق طبقة البسكويت وأدخلي الصينية إلى الفرن لـ10 دقائق حتى يتماسك المزيج.



قومي في قدر على نار متوسطة بوضع شراب الفيمتو وكوبين ونصف من الماء وحركي حتى يتجانس المزيج وعند الغليان أضيفي مزيج نشاء الذرة والكريم كراميل وحركي المزيج حتى يكثف.



أخرجي الصينية من الفرن وأضيفي مزيج شراب الفيمتو.



أدخلي الصينية إلى الثلاجة حتى يتجمد تماماً، ثم يقدم.