أسهل وصفة لتحضر تشيز كيك الموز بالخطوات| تحذير مهم لمرضى السكري

الموز من أشهى الفواكه التي يعشقها الكبار والصغار، فبالإضافة إلى طعمه اللذيذ، فهو يتمتع بالعديد من الفوائد التي تعزز صحة وظائف الجسم الحيوية، بما يشمل معالجة المشاكل الهضمية والوقاية من العديد من الأمراض، كما يعد من أفضل المصادر الطبيعية للطاقة والسكريات البسيطة والمعادن المهمة للجسم.

الموز ومرضى السكري

وعلى الرغم من تعدد الفوائد الصحية لتناول الموز، التي تشمل الوقاية من الإمساك، وتعزيز جهاز المناعة، وتحسين الحالة النفسية، والحفاظ على صحة القلب، إلا أنه على مريض السكري ألا يكثر منه ولكن يمكهن تناول حبة واحدة منه في اليوم مع باقي الأطعمة وحسب الخطة الغذائية السليمة والمناسبة له.

وصفة تشيز كيك الموز

وفي هذا الصدد، نقدم إليكِ أسهل وصفة لتحضير تشيز كيك الموز لكي تقدميها لأولادك، وتساعديهم على الإستفادة من محتواه الغذائي الذي لا مثيل له.

تشيز كيك الموز

مقادير تحضير تشيز كيك الموز

3 أكواب جبنة كريمي.

كوب حليب دافئ.

ثلث كوب سكر.

2 كوب بسكويت دايجستيف مطحون.

ثلث كوب زبدة ذائبة.

4 ثمرات موز مقشرة، ومقطعة شرائح رفيعة.

ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة.

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

علبة حليب مكثف ومحلى.

تشيز كيك الموز

طريقة تحضير تشيز كيك الموز

ضعي البسكويت والزبدة، في وعاء كبير، وقلبيهما جيدًا.

ضعي الخليط في صينية ذات قاعدة متحركة (مقاس 22 سم)، واضغطي عليه بيديكِ حتى يتساوى في قاع الصينية.

رصي شرائح الموز فوق البسكويت، ثم ضعي الصينية في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

في وعاء متوسط، ضعي الحليب والجيلاتين، وقلبي جيدًا حتى يذوب الجيلاتين تمامًا.

على نار متوسطة، ضعي الجبنة والسكر والفانيليا، وقلبي باستمرار حتى تذوب الجبنة.

أضيفي خليط الحليب والجيلاتين، وقلبي باستمرار حتى يغلي الخليط.

صبي خليط الجبنة فوق البسكويت والموز، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 4 ساعات.

ضعي علبة الحليب في ماء مغلٍ (دون فتحها)، ثم ضعي الماء على نار متوسطة لمدة ساعتين.

بعد الساعتين، افتحي علبة الحليب المكثف لتحصلي على صوص كراميل كثيف.

صبي نصف كوب من صوص الكراميل، فوق الجبنة، ثم ضعي الصينية في الثلاجة لمدة ساعة بعد أن تهدأ، وبهذا تصبح جاهزة للتقديم وبألف هنا وشفا.