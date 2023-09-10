تقدمت قائمة حسين لبيب بأوراق ترشحها لانتخابات نادى الزمالك، والمقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل، وفيها لبيب على منصب الرئيس، ومعه أحمد سليمان وحسام المندوه وهشام نصر.

قائمة حسين لبيب لانتخابات نادي الزمالك

وضمت القائمة حسين لبيب على منصب رئيس نادي الزمالك ومعه كل من هشام نصر في منصب نائب الرئيس، وحسام المندوه أمين الصندوق.

وشهدت القائمة سداسي مرشح للعضوية فوق السن وهم أحمد سليمان وعمرو أدهم وهاني برزي وهاني شكري وحسين السيد ومحمد طارق.

بينما ضمت قائمة العضوية تحت السن كل من الثلاثي رامي نصوحي وأحمد خالد ونيره الأحمر.