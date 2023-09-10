منطقة الكرة بالفيوم تعقد اجتماع مع حكام الدرجة الأولى

عقد الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم، اجتماعا مع حكام الدرجة الاولى بالمنطقة لمناقشة الاستعداد للموسم الجديد.

حضر الاجتماع الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام بالفيوم، والكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام، والكابتن صبرى برديسى عضو اللجنة، والمحاضر باللجنة، والكابتن احمد راضى المدير الادارى بالمنطقة، والكابتن محمد سامى مسئول شئون اللاعبين.

وأكد المدير التنفيذى، أن مقر المنطقة هو البيت الأصلي للحكام وأنه على أتم استعداد للتدخل لحل أى مشكلات تواجه الحكام خلال الموسم وطالبهم ببذل أقصى الجهد للظهور بالمظهر اللائق لحكام الفيوم كما سبق فى العام الماضى والذى مر الدورى فى المنطقة بدون اى مشاكل واشاد الجميع بالحكام فى المنطقة ولم يتم الاستعانة باى حكم من خارج الفيوم لادارة مباريات دورة الترقى وتم تأديتها بنجاح .كما اثنى على الحكام الذين يديرون مباريات الدورى الممتاز أ والممتاز ب من الفيوم .

كشف طبى

ومن جهه اخرى أجرت لجنة حكام كرة القدم بالفيوم امس السبت الكشف الطبى فى مسشتفى فيديمين المركزى بمعرفة لجنة طبية باشراف الدكتور مبروك الزغيبى مدير المستشفى .

تم توقيع الكشف الطبى على الحكام بمختلف الدرجات الاولى والثانية والثالثة والحكام الجدد وشمل الوزن والطول والقلب والباطنة والصدر والنظر وذلك بحضور الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم والكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام بالمحافظة.

يأتى توقيع الكشف الطبى على الحكام قبل اجراء اختبارات" الوارنر تيست" تمهيدا لبداية الموسم الكروى الجديد .

وكانت لجنة الحكام بمنطقة الفيوم لكرة القدم قد عقدت اجتماعا مع الحكام بمختلف الدرجات اعقبه اجراء تدريب بدنى للحكام استعدادا للموسم الجديد .

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