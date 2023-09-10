مشتريات عربية ومصرية تحافظ على مكاسب البورصة بأرباح 13.5 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأحد بصورة جماعية، مدعومة بمشتريات عربية ومصرية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 13.5 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.313.6 تريليون جنيه

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1% ليصل إلى مستوي19577نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى3832 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 5643 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والمصرية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 49 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 1.9مليار جنيه .